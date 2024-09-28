Сразу три голливудских красотки сияли на красной дорожке гламурного события
Одноименный фонд Голди Хоун отмечает важный юбилей. На красной дорожке легендарную актрису поддержали коллеги и семья.
Об этом пишет People.
Кейт Хадсон и Деми Мур поддержали Голди Хоун
Звезда фильма "Смерть ей к лицу" отмечает 20-летие MindUp — The Goldie Hawn Foundation. Фонд ведет "профилактические программы психического здоровья и поддерживает студентов, преподавателей и семьи инструментами, которые создают большую эмоциональную грамотность и повышают устойчивость, чтобы с оптимизмом противостоять вызовам, силой и соболезнованиям", — говорится на официальном сайте фонда.
Чтобы отметить особенное событие, пришли многолетний партнер Хоун Курт Рассел, а также ее дети — Оливер Хадсон и Кейт Хадсон. Старые друзья Мартин Шорт и Деми Мур, Мелани Гриффит также прошлись по ковровой дорожке. Хоун, Мур и Гриффит прославились в 1980-1990-х и получили титул настоящих икон кинематографа.
Напомним, Хелли Берри предаставила новую ленту в золотом платье. А раньше мы писали, что Скарлетт Иохансон поразила появлением на красной дорожке.
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