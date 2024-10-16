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Сын Софи Лорен обручился с фитнес-тренером из Грузии

16 октября 2024 12:41
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Сын Софи Лорен женится на тренере из Грузии - фото
Софи Лорен с сыном и невесткой. Фото: instagram.com/mariamsharmanashvili
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Сын актрисы Софи Лорен, дирижер Карло Понти-младший, обручился со своей возлюбленной. Избранницей музыканта стала фитнес-тренер из Грузии Марьям Шарманашвили.

Об этом сообщает издание Bild.

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На днях легендарная актриса отметила свое 90-летие. В праздничный день Софи Лорен получила немало поздравлений и подарков, но самый большой сюрприз ей преподнес сын.

55-летний Карло Понти сделал предложение своей 34-летней любимой накануне юбилея матери.

Софи Лорен и Марьям Шарманашвили
Софи Лорен и Марьям Шарманашвили. Фото: instagram.com/mariamsharmanashvili

На вечеринке по случаю 90-летия Лорен пара появилась вместе, а на пальце Марьям все присутствующие могли заметить обручальное кольцо с немалым камешком.

Марьям Шарманашвили
Марьям Шарманашвили. Фото: instagram.com/mariamsharmanashvili

В своих соцсетях Карло также поделился фотографией с любимой с праздника и назвал ее своей невестой.

"С моей невестой, музой и любовью на праздновании 90-летия моей матери в Риме. Ты мое вдохновение, сила и свет!", — написал дирижер.

История знакомства у Карло и Марьяма очень романтичная. Во время пандемии девушка устроила с подругой домашнюю фотосессию, где позировала рядом с фортепиано. Фотографию в соцсетях увидел дирижер и сразу же написал девушке.

"В тот же день он написал свое первое сообщение: "Bellissima" (итал. Красотка — Ред.). Поскольку я не знала итальянского, я набрала текст в Google Translate и ответила "Grazie mille" (итал. Большое спасибо — Ред.). началась наша история любви. История, о которой я никогда не могла и мечтать", — рассказала Марьям.

Невеста Карло Понти
Невеста Карло Понти. Фото: instagram.com/mariamsharmanashvili

В то время девушка была обычно тренером по зумбе в Тбилиси и сначала даже не догадывалась, кто на самом деле этот незнакомец в сети.

"Я не знала, кто он на самом деле. Затем он случайно вспомнил, что у него особый день, поскольку его семья с нетерпением ждет результатов номинаций на "Оскар". Фильм его матери был в претендентах. И только в тот момент я поняла, что Карло — сын Софи Лорен» , — вспомнила девушка.

Марьям имеет восьмилетнего сына. Она уже успела познакомить мальчика не только со своим будущим мужем, но и с самой Софи Лорен. По словам девушки, актриса очень тепло приняла ее и сына.

Напомним, недавно звезда "Голосу країни-13" вышла замуж.

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