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У цих зірок Голлівуду немає Instagram — хто відмовився від публічності

27 вересня 2024 23:50
Микита Шевченко - Редактор
Голлівудські зірки, в яких немає Instagram — хто не веде соцмережу
Деніел Редкліфф з Крістен Стюарт на церемонії вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі в 2013 році. Фото: Pinterest
Микита Шевченко - Редактор

У сучасні часи дуже важко зустріти людину, яка б не мала сторінки в соціальній мережі Instagram, але серед світових зірок такі знайшлися. Ми розповідаємо про знаменитостей, які відмовилися від ведення профілю в цій соцмережі.

Новини.LIVE розповідає про цих світових зірок.

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Знаменитості, які відмовилися від Instagram

Крістофер Нолан

Британський і американський кінорежисер взагалі ніколи не мав своєї сторінки в соцмережі Instagram. Один з найуспішніших режисерів сучасного світу постійно контролює кожен момент зйомок своїх фільмів, тому і над особистим життям він також, судячи з усього, хоче тримати контроль.

Кристофер Нолан
Крістофер Нолан на церемонії вручення премії "Оскар" в Лос-Анджелесі в 2024 році. Фото: Los Angeles Times

Крістен Стюарт

Американська акторка, яка відома за головною роллю у фільмі "Сутінки", також вважає за потрібне уникати соцмережах. Знаменитість дуже часто говорить про те, що вона не хоче розкривати подробиці свого особистого життя, хоча до неї прикута велика увага як з боку преси, так і з боку фанатів.

Кристен Стюарт
Крістен Стюарт на Met Gala в Нью-Йорку в 2023 році. Фото: Glamour

Деніел Редкліфф 

У британського актора і героя фільмів про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера також немає сторінки в соцмережі Instagram. Однак, попри це, Деніел сьогодні залишається в тренді. Знаменитість дуже часто говорить про те, що він не хоче виставляти своє приватне життя на публічне обговорення.

Дэниел Рэдклифф
Деніел Редкліфф на прем'єрі фільму "Загублене місто" в Лос-Анджелесі в 2022 році. Фото: Alamy

Меріл Стріп 

Американська акторка і героїня фільму "Диявол носить Prada" також тримається якнайдалі від соцмереж. Про зірку доволі рідко можна почути в новинах, але що стосується професії, то про неї говорять частіше. Завдяки цьому Меріл Стріп вдається легко підтримувати суворий професійний імідж.

Мэрил Стрип
Меріл Стріп на церемонії вручення "Оскару" в Лос-Анджелесі в 2018 році. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Деніел Редкліфф вперше висловився про конфлікт з Джоан Роулінг.

Раніше ми розповідали про те, що акторка Крістен Стюарт знялася для модного глянцевого журналу. 

Також ми повідомляли про те, які знаменитості стали успішними, попри незвичайну зовнішність. 

Instagram Голлівуд Крістофер Нолан Крістен Стюарт Деніел Редкліфф Меріл Стріп

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23:53 У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд

23:38 Трамп лякає початком Третьої світової у разі перемоги Гарріс

23:33 Ізраїль вдарив по бункеру з лідером "Хезболли" — що стало з Хасаном Насраллою

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