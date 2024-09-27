Голлівудські зірки, в яких немає Instagram — хто не веде соцмережу

Деніел Редкліфф з Крістен Стюарт на церемонії вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі в 2013 році. Фото: Pinterest

У сучасні часи дуже важко зустріти людину, яка б не мала сторінки в соціальній мережі Instagram, але серед світових зірок такі знайшлися. Ми розповідаємо про знаменитостей, які відмовилися від ведення профілю в цій соцмережі.

Новини.LIVE розповідає про цих світових зірок.

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Крістофер Нолан

Британський і американський кінорежисер взагалі ніколи не мав своєї сторінки в соцмережі Instagram. Один з найуспішніших режисерів сучасного світу постійно контролює кожен момент зйомок своїх фільмів, тому і над особистим життям він також, судячи з усього, хоче тримати контроль.

Крістофер Нолан на церемонії вручення премії "Оскар" в Лос-Анджелесі в 2024 році. Фото: Los Angeles Times

Крістен Стюарт

Американська акторка, яка відома за головною роллю у фільмі "Сутінки", також вважає за потрібне уникати соцмережах. Знаменитість дуже часто говорить про те, що вона не хоче розкривати подробиці свого особистого життя, хоча до неї прикута велика увага як з боку преси, так і з боку фанатів.

Крістен Стюарт на Met Gala в Нью-Йорку в 2023 році. Фото: Glamour

Деніел Редкліфф

У британського актора і героя фільмів про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера також немає сторінки в соцмережі Instagram. Однак, попри це, Деніел сьогодні залишається в тренді. Знаменитість дуже часто говорить про те, що він не хоче виставляти своє приватне життя на публічне обговорення.

Деніел Редкліфф на прем'єрі фільму "Загублене місто" в Лос-Анджелесі в 2022 році. Фото: Alamy

Меріл Стріп

Американська акторка і героїня фільму "Диявол носить Prada" також тримається якнайдалі від соцмереж. Про зірку доволі рідко можна почути в новинах, але що стосується професії, то про неї говорять частіше. Завдяки цьому Меріл Стріп вдається легко підтримувати суворий професійний імідж.

Меріл Стріп на церемонії вручення "Оскару" в Лос-Анджелесі в 2018 році. Фото: Pinterest

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