Голлівудські зірки, в яких немає Instagram — хто не веде соцмережу

У цих зірок Голлівуду немає Instagram — хто відмовився від публічності
У сучасні часи дуже важко зустріти людину, яка б не мала сторінки в соціальній мережі Instagram, але серед світових зірок такі знайшлися. Ми розповідаємо про знаменитостей, які відмовилися від ведення профілю в цій соцмережі.
Новини.LIVE розповідає про цих світових зірок.
Знаменитості, які відмовилися від Instagram
Крістофер Нолан
Британський і американський кінорежисер взагалі ніколи не мав своєї сторінки в соцмережі Instagram. Один з найуспішніших режисерів сучасного світу постійно контролює кожен момент зйомок своїх фільмів, тому і над особистим життям він також, судячи з усього, хоче тримати контроль.
Крістен Стюарт
Американська акторка, яка відома за головною роллю у фільмі "Сутінки", також вважає за потрібне уникати соцмережах. Знаменитість дуже часто говорить про те, що вона не хоче розкривати подробиці свого особистого життя, хоча до неї прикута велика увага як з боку преси, так і з боку фанатів.
Деніел Редкліфф
У британського актора і героя фільмів про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера також немає сторінки в соцмережі Instagram. Однак, попри це, Деніел сьогодні залишається в тренді. Знаменитість дуже часто говорить про те, що він не хоче виставляти своє приватне життя на публічне обговорення.
Меріл Стріп
Американська акторка і героїня фільму "Диявол носить Prada" також тримається якнайдалі від соцмереж. Про зірку доволі рідко можна почути в новинах, але що стосується професії, то про неї говорять частіше. Завдяки цьому Меріл Стріп вдається легко підтримувати суворий професійний імідж.
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