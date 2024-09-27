Голливудские звезды, у которых нет Instagram — кто не ведет соцсеть

У этих звезд Голливуда нет Instagram — кто отказался от публичности
В современные времена очень трудно встретить человека, который не имел бы страницы в социальной сети Instagram, но среди мировых звезд такие нашлись. Мы рассказываем о знаменитостях, которые отказались от ведения профиля в этой соцсети.
Новини.LIVE рассказывает об этих мировых звездах.
Знаменитости, отказавшиеся от Instagram
Кристофер Нолан
Британский и американский кинорежиссер вообще никогда не имел своей страницы в соцсети Instagram. Один из самых успешных режиссеров современного мира постоянно контролирует каждый момент съемок своих фильмов, поэтому и над личной жизнью он тоже, судя по всему, хочет держать контроль.
Кристен Стюарт
Американская актриса, известная по главной роли в фильме "Сумерки", также считает нужным избегать соцсетей. Знаменитость очень часто говорит о том, что она не хочет раскрывать подробности своей личной жизни, хотя к ней приковано большое внимание как со стороны прессы, так и со стороны фанатов.
Дэниел Рэдклифф
У британского актера и героя фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере также нет страницы в соцсети Instagram. Однако, несмотря на это, Дэниел сегодня остается в тренде. Знаменитость очень часто говорит о том, что он не хочет выставлять свою частную жизнь на публичное обсуждение.
Мэрил Стрип
Американская актриса и героиня фильма "Дьявол носит Prada" также держится подальше от соцсетей. О звезде довольно редко можно узнать в новостях, но что касается профессии, то о ней говорят чаще. Благодаря этому Мэрил Стрип удается легко поддерживать строгий профессиональный имидж.
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