Голливудские звезды, у которых нет Instagram — кто не ведет соцсеть

Дэниел Рэдклифф с Кристен Стюарт на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе в 2013 году. Фото: Pinterest

В современные времена очень трудно встретить человека, который не имел бы страницы в социальной сети Instagram, но среди мировых звезд такие нашлись. Мы рассказываем о знаменитостях, которые отказались от ведения профиля в этой соцсети.

Новини.LIVE рассказывает об этих мировых звездах.

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Знаменитости, отказавшиеся от Instagram

Кристофер Нолан

Британский и американский кинорежиссер вообще никогда не имел своей страницы в соцсети Instagram. Один из самых успешных режиссеров современного мира постоянно контролирует каждый момент съемок своих фильмов, поэтому и над личной жизнью он тоже, судя по всему, хочет держать контроль.

Кристофер Нолан на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе в 2024 году. Фото: Los Angeles Times

Кристен Стюарт

Американская актриса, известная по главной роли в фильме "Сумерки", также считает нужным избегать соцсетей. Знаменитость очень часто говорит о том, что она не хочет раскрывать подробности своей личной жизни, хотя к ней приковано большое внимание как со стороны прессы, так и со стороны фанатов.

Кристен Стюарт на Met Gala в Нью-Йорке в 2023 году. Фото: Glamour

Дэниел Рэдклифф

У британского актера и героя фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере также нет страницы в соцсети Instagram. Однако, несмотря на это, Дэниел сегодня остается в тренде. Знаменитость очень часто говорит о том, что он не хочет выставлять свою частную жизнь на публичное обсуждение.

Дэниел Рэдклифф на премьере фильма "Затерянный город" в Лос-Анджелесе в 2022 году. Фото: Alamy

Мэрил Стрип

Американская актриса и героиня фильма "Дьявол носит Prada" также держится подальше от соцсетей. О звезде довольно редко можно узнать в новостях, но что касается профессии, то о ней говорят чаще. Благодаря этому Мэрил Стрип удается легко поддерживать строгий профессиональный имидж.

Мэрил Стрип на церемонии вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе в 2018 году. Фото: Pinterest

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