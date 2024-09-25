Зірки Голлівуду, які стали успішними, попри незвичайну зовнішність

Голлівудські акторки, які стали успішними, попри унікальну зовнішність
ТОП-5 світових знаменитостей, які досягли великих успіхів, попри незвичайну зовнішність. Дізнайтеся, хто з голлівудських зірок розбили популярні стереотипи стосовно ідеальної зовнішності та стали дуже відомими в кіно.
Новини.LIVE розповідає про цих зірок.
Зірки з унікальною зовнішністю, які стали популярними
Барбара Стрейзанд
Коли американська співачка і акторка ходила до школи, однокласники цькували її за зовнішній вигляд, зокрема, за її форму носа, яка відрізняється від інших. Свого часу Барбара мріяла грати в театрі та перевтілюватися в різних персонажів, але батьки говорили їй обрати професію, де зовнішність не важлива.
Незважаючи на всі ці перешкоди на своєму шляху, Барбара Стрейзанд стала успішною зіркою Голлівуду.
Тільда Свінтон
Британська акторка на початку своєї кар’єри дуже часто стикалася з тим, що режисери їй постійно відмовляли. Річ у тому, що її зовнішній вигляд дуже відрізняється від інших, а це свого часу заважало їй одразу пробитися у світ великого шоу-бізнесу.
Проте, навіть з перешкодами на своєму шляху Тільда Свінтон стала однією з найуспішніших голлівудських зірок.
Мейсі Вільямс
Героїня всесвітньо відомого телесеріалу "Гра Престолів" на початку акторської кар’єри мала певні сумніви стосовно того, що їй вдасться стати успішною. Річ у тому, що на прослуховуваннях її часто плутали з хлопчиком через зовнішність, говорячи їй про це прямо в обличчя.
Однак, до 23 років Мейсі Вільямс активно почали запрошувати різні режисери у нові проєкти.
Сара Джессіка Паркер
Акторка фільму "Секс у великому місті" свого часу отримувала багато хейту через свій зовнішній вигляд. Однак, ці коментарі не завадили їй побудувати успішну акторську кар’єру в Голлівуді та навіть знайти свою кохану людину.
Ба більше, впродовж всього свого життя Сара Джессіка Паркер вважається справжньою іконою стилю.
Гвендолін Крісті
Британська акторка і зірка серіалу "Гра Престолів" дуже часто отримувала цькування з боку публіки через зріст, який становить 191 сантиметр, і доволі мужні риси обличчя. Вона була дуже зачарована своїм персонажем у фільмі, який стикався з такими самими труднощами.
Однак, попри зовнішність, Гвендолін Крісті сьогодні є однією з найзатребуваніших акторок Голлівуду.
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