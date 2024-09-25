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Голлівудські акторки, які стали успішними, попри унікальну зовнішність

25 вересня 2024 23:50
Микита Шевченко - Редактор
Зірки Голлівуду, які стали успішними, попри незвичайну зовнішність
Американська акторка Сара Джессіка Паркер за лаштунками зйомок серіалу "І просто так" у Нью-Йорку. Фото: ELLE
Микита Шевченко - Редактор

ТОП-5 світових знаменитостей, які досягли великих успіхів, попри незвичайну зовнішність. Дізнайтеся, хто з голлівудських зірок розбили популярні стереотипи стосовно ідеальної зовнішності та стали дуже відомими в кіно.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Барбара Стрейзанд

Коли американська співачка і акторка ходила до школи, однокласники цькували її за зовнішній вигляд, зокрема, за її форму носа, яка відрізняється від інших. Свого часу Барбара мріяла грати в театрі та перевтілюватися в різних персонажів, але батьки говорили їй обрати професію, де зовнішність не важлива.

Незважаючи на всі ці перешкоди на своєму шляху, Барбара Стрейзанд стала успішною зіркою Голлівуду.

Барбара Стрейзанд
Співачка і акторка Барбара Стрейзанд на інтерв'ю три роки тому. Фото: скриншот з YouTube

Тільда Свінтон

Британська акторка на початку своєї кар’єри дуже часто стикалася з тим, що режисери їй постійно відмовляли. Річ у тому, що її зовнішній вигляд дуже відрізняється від інших, а це свого часу заважало їй одразу пробитися у світ великого шоу-бізнесу.

Проте, навіть з перешкодами на своєму шляху Тільда Свінтон стала однією з найуспішніших голлівудських зірок.

Тильда Свинтон
Тільда Свінтон на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю у 2022 році. Фото: Pinterest

Мейсі Вільямс

Героїня всесвітньо відомого телесеріалу "Гра Престолів" на початку акторської кар’єри мала певні сумніви стосовно того, що їй вдасться стати успішною. Річ у тому, що на прослуховуваннях її часто плутали з хлопчиком через зовнішність, говорячи їй про це прямо в обличчя.

Однак, до 23 років Мейсі Вільямс активно почали запрошувати різні режисери у нові проєкти.

Мэйси Уильямс
Мейсі Вільямс на церемонії вручення премії "Еммі" в Лос-Анджелесі в 2019 році. Фото: Pinterest

Сара Джессіка Паркер

Акторка фільму "Секс у великому місті" свого часу отримувала багато хейту через свій зовнішній вигляд. Однак, ці коментарі не завадили їй побудувати успішну акторську кар’єру в Голлівуді та навіть знайти свою кохану людину.

Ба більше, впродовж всього свого життя Сара Джессіка Паркер вважається справжньою іконою стилю.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессіка Паркер на зйомках серіалу "І просто так" в Нью-Йорку цього року. Фото: Pinterest

Гвендолін Крісті

Британська акторка і зірка серіалу "Гра Престолів" дуже часто отримувала цькування з боку публіки через зріст, який становить 191 сантиметр, і доволі мужні риси обличчя. Вона була дуже зачарована своїм персонажем у фільмі, який стикався з такими самими труднощами.

Однак, попри зовнішність, Гвендолін Крісті сьогодні є однією з найзатребуваніших акторок Голлівуду.

Гвендолин Кристи
Гвендолін Крісті на прем'єрі серіалу "Венздей" у Лос-Анджелесі в 2022 році. Фото: Alamy

Нагадаємо, ми писали про те, які актори з Голлівуду вміють розмовляти українською мовою. 

Раніше ми розповідали про те, які українські актори з’явилися у телесеріалах від Netflix.

Також ми повідомляли про те, які актори в Україні користуються особливою популярністю серед жінок.

Сара Джессіка Паркер Голлівуд Барбара Стрейзанд Гвендолін Крісті Тільда Свінтон Мейсі Вільямс

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