Зірки Голлівуду, які стали успішними, попри незвичайну зовнішність

Американська акторка Сара Джессіка Паркер за лаштунками зйомок серіалу "І просто так" у Нью-Йорку. Фото: ELLE

ТОП-5 світових знаменитостей, які досягли великих успіхів, попри незвичайну зовнішність. Дізнайтеся, хто з голлівудських зірок розбили популярні стереотипи стосовно ідеальної зовнішності та стали дуже відомими в кіно.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Барбара Стрейзанд

Коли американська співачка і акторка ходила до школи, однокласники цькували її за зовнішній вигляд, зокрема, за її форму носа, яка відрізняється від інших. Свого часу Барбара мріяла грати в театрі та перевтілюватися в різних персонажів, але батьки говорили їй обрати професію, де зовнішність не важлива.

Незважаючи на всі ці перешкоди на своєму шляху, Барбара Стрейзанд стала успішною зіркою Голлівуду.

Співачка і акторка Барбара Стрейзанд на інтерв'ю три роки тому. Фото: скриншот з YouTube

Тільда Свінтон

Британська акторка на початку своєї кар’єри дуже часто стикалася з тим, що режисери їй постійно відмовляли. Річ у тому, що її зовнішній вигляд дуже відрізняється від інших, а це свого часу заважало їй одразу пробитися у світ великого шоу-бізнесу.

Проте, навіть з перешкодами на своєму шляху Тільда Свінтон стала однією з найуспішніших голлівудських зірок.

Тільда Свінтон на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю у 2022 році. Фото: Pinterest

Мейсі Вільямс

Героїня всесвітньо відомого телесеріалу "Гра Престолів" на початку акторської кар’єри мала певні сумніви стосовно того, що їй вдасться стати успішною. Річ у тому, що на прослуховуваннях її часто плутали з хлопчиком через зовнішність, говорячи їй про це прямо в обличчя.

Однак, до 23 років Мейсі Вільямс активно почали запрошувати різні режисери у нові проєкти.

Мейсі Вільямс на церемонії вручення премії "Еммі" в Лос-Анджелесі в 2019 році. Фото: Pinterest

Сара Джессіка Паркер

Акторка фільму "Секс у великому місті" свого часу отримувала багато хейту через свій зовнішній вигляд. Однак, ці коментарі не завадили їй побудувати успішну акторську кар’єру в Голлівуді та навіть знайти свою кохану людину.

Ба більше, впродовж всього свого життя Сара Джессіка Паркер вважається справжньою іконою стилю.

Сара Джессіка Паркер на зйомках серіалу "І просто так" в Нью-Йорку цього року. Фото: Pinterest

Гвендолін Крісті

Британська акторка і зірка серіалу "Гра Престолів" дуже часто отримувала цькування з боку публіки через зріст, який становить 191 сантиметр, і доволі мужні риси обличчя. Вона була дуже зачарована своїм персонажем у фільмі, який стикався з такими самими труднощами.

Однак, попри зовнішність, Гвендолін Крісті сьогодні є однією з найзатребуваніших акторок Голлівуду.

Гвендолін Крісті на прем'єрі серіалу "Венздей" у Лос-Анджелесі в 2022 році. Фото: Alamy

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