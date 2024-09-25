Звезды Голливуда, которые стали успешными, несмотря на необычную внешность

Американская актриса Сара Джессика Паркер за кулисами съемок сериала "И просто так" в Нью-Йорке. Фото: ELLE

ТОП-5 мировых знаменитостей, добившихся больших успехов, несмотря на необычную внешность. Узнайте, кто из голливудских звезд разбили популярные стереотипы по поводу идеальной внешности и стали очень известными в кино.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

Читайте также:

Звезды с уникальною внешностью, которые стали популярными

Барбара Стрейзанд

Когда американская певица и актриса ходила в школу, одноклассники травили ее за внешний вид, в частности, за форму носа, которая отличается от других. В свое время Барбара мечтала играть в театре и перевоплощаться в разных персонажей, но родители говорили ей выбрать профессию, где внешность не важна.

Несмотря на все эти препятствия на своем пути, Барбара Стрейзанд стала успешной звездой Голливуда.

Певица и актриса Барбара Стрейзанд на интервью три года назад. Фото: скриншот с YouTube

Тильда Свинтон

Британская актриса в начале своей карьеры часто сталкивалась с тем, что режиссеры ей постоянно отказывали. Дело в том, что ее внешний вид очень отличается от других, а это в свое время мешало сразу пробиться в мир большого шоу-бизнеса.

Однако, даже с препятствиями на своем пути Тильда Свинтон стала одной из самых успешных голливудских звезд.

Тильда Свинтон на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в 2022 году. Фото: Pinterest

Мэйси Уильямс

Героиня всемирно известного телесериала "Игра Престолов" в начале актерской карьеры имела определенные сомнения в том, что ей удастся стать успешной. Дело в том, что на прослушиваниях ее часто путали с мальчиком из-за внешности, говоря ей об этом прямо в лицо.

Однако, к 23 годам Мэйси Уильямс активно начали приглашать разные режиссеры в новые проекты.

Мэйси Уильямс на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе в 2019 году. Фото: Pinterest

Сара Джессика Паркер

Актриса фильма "Секс в большом городе" в свое время получала много хейта из-за своего внешнего вида. Однако, эти комментарии не помешали ей построить успешную актерскую карьеру в Голливуде и даже найти своего любимого человека.

Более того, на протяжении всей своей жизни Сара Джессика Паркер считается настоящей иконой стиля.

Сара Джессика Паркер на съемках сериала "И просто так" в Нью-Йорке в этом году. Фото: Pinterest

Гвендолин Кристи

Британская актриса и звезда сериала "Игра Престолов" очень часто получала травлю со стороны публики из-за роста, который составляет 191 сантиметр, и довольно мужественных черт лица. Она была очень очарована своим персонажем в фильме, который сталкивался с такими же трудностями.

Однако, несмотря на внешность, Гвендолин Кристи сегодня является одной из самых востребованных актрис Голливуда.

Гвендолин Кристи на премьере сериала "Уэнздей" в Лос-Анджелесе в 2022 году. Фото: Alamy

Напомним, мы писали о том, какие актеры из Голливуда умеют говорить на украинском языке.

Ранее мы говорили о том, какие украинские актеры появились в телесериалах от Netflix.

Также мы сообщали, какие актеры в Украине пользуются особой популярностью среди женщин.