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Голливудские актрисы, которые стали успешными, несмотря на уникальную внешность

25 сентября 2024 23:50
Никита Шевченко - Редактор
Звезды Голливуда, которые стали успешными, несмотря на необычную внешность
Американская актриса Сара Джессика Паркер за кулисами съемок сериала "И просто так" в Нью-Йорке. Фото: ELLE
Никита Шевченко - Редактор

ТОП-5 мировых знаменитостей, добившихся больших успехов, несмотря на необычную внешность. Узнайте, кто из голливудских звезд разбили популярные стереотипы по поводу идеальной внешности и стали очень известными в кино.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Барбара Стрейзанд

Когда американская певица и актриса ходила в школу, одноклассники травили ее за внешний вид, в частности, за форму носа, которая отличается от других. В свое время Барбара мечтала играть в театре и перевоплощаться в разных персонажей, но родители говорили ей выбрать профессию, где внешность не важна.

Несмотря на все эти препятствия на своем пути, Барбара Стрейзанд стала успешной звездой Голливуда.

Барбара Стрейзанд
Певица и актриса Барбара Стрейзанд на интервью три года назад. Фото: скриншот с YouTube

Тильда Свинтон

Британская актриса в начале своей карьеры часто сталкивалась с тем, что режиссеры ей постоянно отказывали. Дело в том, что ее внешний вид очень отличается от других, а это в свое время мешало сразу пробиться в мир большого шоу-бизнеса.

Однако, даже с препятствиями на своем пути Тильда Свинтон стала одной из самых успешных голливудских звезд.

Тильда Свинтон
Тильда Свинтон на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в 2022 году. Фото: Pinterest

Мэйси Уильямс

Героиня всемирно известного телесериала "Игра Престолов" в начале актерской карьеры имела определенные сомнения в том, что ей удастся стать успешной. Дело в том, что на прослушиваниях ее часто путали с мальчиком из-за внешности, говоря ей об этом прямо в лицо.

Однако, к 23 годам Мэйси Уильямс активно начали приглашать разные режиссеры в новые проекты.

Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе в 2019 году. Фото: Pinterest

Сара Джессика Паркер

Актриса фильма "Секс в большом городе" в свое время получала много хейта из-за своего внешнего вида. Однако, эти комментарии не помешали ей построить успешную актерскую карьеру в Голливуде и даже найти своего любимого человека.

Более того, на протяжении всей своей жизни Сара Джессика Паркер считается настоящей иконой стиля.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер на съемках сериала "И просто так" в Нью-Йорке в этом году. Фото: Pinterest

Гвендолин Кристи

Британская актриса и звезда сериала "Игра Престолов" очень часто получала травлю со стороны публики из-за роста, который составляет 191 сантиметр, и довольно мужественных черт лица. Она была очень очарована своим персонажем в фильме, который сталкивался с такими же трудностями.

Однако, несмотря на внешность, Гвендолин Кристи сегодня является одной из самых востребованных актрис Голливуда.

Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи на премьере сериала "Уэнздей" в Лос-Анджелесе в 2022 году. Фото: Alamy

Напомним, мы писали о том, какие актеры из Голливуда умеют говорить на украинском языке.

Ранее мы говорили о том, какие украинские актеры появились в телесериалах от Netflix.

Также мы сообщали, какие актеры в Украине пользуются особой популярностью среди женщин.

Сара Джессика Паркер Голливуд Барбара Стрейзанд Гвендолин Кристи Тильда Свинтон Мейси Уильямс

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