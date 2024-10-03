Цікаві міні-серіали, про які мало хто знає — що подивитися

Сцена з німецького телесеріалу "Любе дитя". Фото: скриншот з YouTube

Не хочеться витрачати багато часу на перегляд довгих серіалів із заплутаним сюжетом і є бажання подивитися щось новеньке? Ми пропонуємо вам добірку міні-серіалів, про які мало хто знає, але вони можуть підкорити ваше серце.

Новини.LIVE розповідає про те, які серіали можна подивитися.

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Маніяк (2018 рік)

Чорна комедія з елементами трилеру і фантастики, знята на основі норвезького серіалу Еспена Лерваага, розповідає про групу вчених, які створюють чарівні ліки проти психічних розладів. Дві людини вирішують взяти участь в експерименті, щоб випробувати на собі ці нові препарати.

Вони сподіваються вилікувати свої проблеми із психікою, зокрема, страждання від розлучення і шизофренію. Наукове дослідження спочатку йде так, як треба, але одного разу від препаратів в учасників експерименту починають з'являтися побічні ефекти.

Сцена з чорної комедії "Маніяк". Фото: скриншот з YouTube

Нічний адміністратор (2016 рік)

Британсько-американський серіал, заснований на романі Джона ле Карре, розповідає глядачеві про агентку розвідки Великої Британії, яка орендує колишнього солдата. Між двома розвідками існує альянс, який відправляє ексвійськового до синдикату з торгівлі зброєю.

За сюжетом чоловік повинен отримати довіру в Річарда Роупера, який продає зброю, його коханої і асистента. У зйомках телесеріалу взяли участь Том Гіддлстон, Г'ю Лорі, Том Голландер тощо.

Г'ю Лорі у телесеріалі "Нічний адміністратор". Фото: скриншот з YouTube

Любе дитя (2023 рік)

Німецький телесеріал, знятий у жанрі криміналу і трилера, розповідає нам про втечу загадкової жінки з полону. Ця історія дає слідчим зрозуміти той факт, що у справі про нерозкрите зникнення, яке відбулося 13 років тому, з’явилися нові цікаві подробиці.

Ролі головних персонажів німецького серіалу зіграли Кім Рідле, Найла Шуберт і Семмі Шрейн.

Кадр із серіалу "Любе дитя". Фото: скриншот з YouTube

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