Интересные мини-сериалы, о которых мало кто знает — что посмотреть

Сцена из немецкого телесериала "Милое дитя". Фото: скриншот с YouTube

Не хочется тратить много времени на просмотр длинных сериалов с запутанным сюжетом и есть желание посмотреть что-нибудь новенькое? Мы предлагаем вам подборку мини-сериалов, о которых немногие знают, но они могут покорить ваше сердце.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие сериалы можно посмотреть.

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Маньяк (2018 год)

Черная комедия с элементами триллера и фантастики, снятая на основе норвежского сериала Эспена Лерваага, рассказывает о группе ученых, создающих волшебное лекарство против психических расстройств. Два человека решают поучаствовать в эксперименте, чтобы испытать на себе эти новые препараты.

Они надеются вылечить свои проблемы с психикой, в частности, страдания от развода и шизофрению. Научное исследование сначала идет так, как надо, но однажды от препаратов у участников эксперимента начинают появляться побочные эффекты.

Сцена из черной комедии "Маньяк". Фото: скриншот с YouTube

Ночной администратор (2016 год)

Британско-американский сериал, основанный на романе Джона ле Карре, рассказывает зрителю об агенте разведки Великобритании, которая арендует бывшего солдата. Между двумя разведками существует альянс, который отправляет экс-военного в синдикат по торговле оружием.

По сюжету мужчина должен получить доверие у Ричарда Роупера, продающего оружие, его любимой и ассистента. В съемках телесериала приняли участие Том Хиддлстон, Хью Лори, Том Холландер и т.д.

Хью Лори в телесериале "Ночной администратор". Фото: скриншот с YouTube

Милое дитя (2023 год)

Немецкий телесериал, снятый в жанре криминала и триллера, рассказывает нам о бегстве загадочной женщины из плена. Эта история дает следователям понять тот факт, что в деле о нераскрытом исчезновении, которое произошло 13 лет назад, появились новые интересные подробности.

Роли главных персонажей немецкого сериала сыграли Ким Ридле, Найла Шуберт и Сэмми Шрейн.

Кадр из сериала "Милое дитя". Фото: скриншот с YouTube

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