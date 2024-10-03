Интересные мини-сериалы, о которых мало кто знает — что посмотреть

Малоизвестные, но очень интересные — сериалы, о которых знают лишь единицы
Не хочется тратить много времени на просмотр длинных сериалов с запутанным сюжетом и есть желание посмотреть что-нибудь новенькое? Мы предлагаем вам подборку мини-сериалов, о которых немногие знают, но они могут покорить ваше сердце.
Новини.LIVE рассказывает о том, какие сериалы можно посмотреть.
Малоизвестные, но увлекательные мини-сериалы
Маньяк (2018 год)
Черная комедия с элементами триллера и фантастики, снятая на основе норвежского сериала Эспена Лерваага, рассказывает о группе ученых, создающих волшебное лекарство против психических расстройств. Два человека решают поучаствовать в эксперименте, чтобы испытать на себе эти новые препараты.
Они надеются вылечить свои проблемы с психикой, в частности, страдания от развода и шизофрению. Научное исследование сначала идет так, как надо, но однажды от препаратов у участников эксперимента начинают появляться побочные эффекты.
Ночной администратор (2016 год)
Британско-американский сериал, основанный на романе Джона ле Карре, рассказывает зрителю об агенте разведки Великобритании, которая арендует бывшего солдата. Между двумя разведками существует альянс, который отправляет экс-военного в синдикат по торговле оружием.
По сюжету мужчина должен получить доверие у Ричарда Роупера, продающего оружие, его любимой и ассистента. В съемках телесериала приняли участие Том Хиддлстон, Хью Лори, Том Холландер и т.д.
Милое дитя (2023 год)
Немецкий телесериал, снятый в жанре криминала и триллера, рассказывает нам о бегстве загадочной женщины из плена. Эта история дает следователям понять тот факт, что в деле о нераскрытом исчезновении, которое произошло 13 лет назад, появились новые интересные подробности.
Роли главных персонажей немецкого сериала сыграли Ким Ридле, Найла Шуберт и Сэмми Шрейн.
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