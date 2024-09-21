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Горбунов анонсував новий український фільм "Потяг у 31 грудня"

21 вересня 2024 00:17
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, коли вийде український фільм Потяг у 31 грудня
Юрій Горбунов та актори фільму. Фото: Новини.LIVE/Антоніна Карташева
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Києві стартували зйомки нової новорічної стрічки під назвою "Потяг у 31 грудня". Ця сімейна комедія від творців успішної трилогії "Скажене весілля", повинна вийти на великі екрани 1 січня 2025 року.

Про це повідомила журналістка  Новини.LIVE Антоніна Карташева у п'ятницю, 20 вересня.

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Ця стрічка розповість про захопливі пригоди звичайних українців, які вирушають у святкову подорож потягом напередодні Нового року. Події, що розгортаються під час цієї поїздки, наповнені несподіваними і веселими ситуаціями, що стануть приємним відкриттям для глядачів.

Актори фільму. Фото: Новини.LIVE/Антоніна Карташева
Актори фільму. Фото: Новини.LIVE/Антоніна Карташева

Зйомки фільму відбуваються в Києві, на залізничному вокзалі, і, за словами творців, відображають актуальні реалії нашого сьогодення.

"В нашому кіно ви побачите звичайних українців, військових, моменти щастя та нещастя", — розповіли автори стрічки.

Продюсер фільму Юрій Горбунов підкреслив важливість створення новорічної традиції в українському кінематографі.

"Роль Укрзалізниці, не будемо перебільшувати, є залізною під час війни. І це тільки перший з цих фільмів, які ми плануємо, бо вже в голові "31 грудня — 2", ми вже розуміємо, куди можемо далі розвиватися. Тут не тільки комедія, тут дуже багато ліричного, дуже багато повчального, морального, дуже багато життєвого", — зазначив Горбунов.

Актори фільму. Фото: Новини.LIVE/Антоніна Карташева
Актори фільму. Фото: Новини.LIVE/Антоніна Карташева

Він зазначив, що фільм було створено без залучення державних коштів — всі витрати покривали фонди та приватні інвестори.

Нагадаємо, ми писали про те, які фільми про пригоди вважаються найзахопливішими. 

Раніше ми розповідали про те, які фільми можна переглянути сірими осінніми вечорами.

Також ми повідомляли про те, які стрічки вважаються найкращими в історії українського кіно.

Київ фільм Юрій Горбунов Україна комедія

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