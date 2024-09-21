Стало відомо, коли вийде український фільм Потяг у 31 грудня

Юрій Горбунов та актори фільму. Фото: Новини.LIVE/Антоніна Карташева

У Києві стартували зйомки нової новорічної стрічки під назвою "Потяг у 31 грудня". Ця сімейна комедія від творців успішної трилогії "Скажене весілля", повинна вийти на великі екрани 1 січня 2025 року.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева у п'ятницю, 20 вересня.

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Ця стрічка розповість про захопливі пригоди звичайних українців, які вирушають у святкову подорож потягом напередодні Нового року. Події, що розгортаються під час цієї поїздки, наповнені несподіваними і веселими ситуаціями, що стануть приємним відкриттям для глядачів.

Актори фільму. Фото: Новини.LIVE/Антоніна Карташева

Зйомки фільму відбуваються в Києві, на залізничному вокзалі, і, за словами творців, відображають актуальні реалії нашого сьогодення.

"В нашому кіно ви побачите звичайних українців, військових, моменти щастя та нещастя", — розповіли автори стрічки.

Продюсер фільму Юрій Горбунов підкреслив важливість створення новорічної традиції в українському кінематографі.

"Роль Укрзалізниці, не будемо перебільшувати, є залізною під час війни. І це тільки перший з цих фільмів, які ми плануємо, бо вже в голові "31 грудня — 2", ми вже розуміємо, куди можемо далі розвиватися. Тут не тільки комедія, тут дуже багато ліричного, дуже багато повчального, морального, дуже багато життєвого", — зазначив Горбунов.

Актори фільму. Фото: Новини.LIVE/Антоніна Карташева

Він зазначив, що фільм було створено без залучення державних коштів — всі витрати покривали фонди та приватні інвестори.

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