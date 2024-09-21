Стало известно, когда выйдет украинский фильм Поезд в 31 декабря

Юрий Горбунов и артисты фильма. Фото: Новини.LIVE/Антонина Карташева

В Киеве стартовали съемки нового новогоднего фильма под названием "Поезд в 31 декабря". Эта семейная комедия от создателей успешной трилогии "Сумасшедшая свадьба" должна выйти на большие экраны 1 января 2025 года.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева в пятницу, 20 сентября.

Читайте также:

Фильм "Поезд в 31 декабря"

Эта лента расскажет об увлекательных приключениях обычных украинцев, отправляющихся в праздничное путешествие накануне Нового года. События, разворачивающиеся во время этой поездки, наполнены неожиданными и веселыми ситуациями, что станет приятным открытием для зрителей.

Актеры фильма. Фото: Новини.LIVE/Антонина Карташева

Съемки фильма проходят в Киеве, на железнодорожном вокзале, и, по словам создателей, отражают актуальные реалии нашего времени.

"В нашем кино вы увидите обычных украинцев, военных, моменты счастья и несчастья", — рассказали авторы фильма.

Продюсер фильма Юрий Горбунов подчеркнул важность создания новогодней традиции в украинском кинематографе.

"Роль Укрзализныци, не будем преувеличивать, железна во время войны. И это только первый из этих фильмов, которые мы планируем, потому что уже в голове "31 декабря — 2", мы уже понимаем, куда можем дальше развиваться. Здесь не только комедия, здесь очень много лирического, очень много поучительного, нравственного, очень много жизненного", — отметил Горбунов.

Актеры фильма. Фото: Новини.LIVE/Антонина Карташева

Он отметил, что фильм был создан без привлечения государственных средств — все расходы покрывали фонды и частные инвесторы.

Напомним, мы писали о том, какие фильмы о приключениях считаются самыми увлекательными.

Ранее мы рассказывали о том, какие фильмы можно посмотреть серыми осенними вечерами.

Также мы сообщали о том, какие фильмы считаются лучшими в истории украинского кино.