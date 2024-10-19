Тіна Кароль без макіяжу та оголеною показался у ліжку - фото

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль розбурхала уяву шанувальників новими світлинами. Зірка показалася у ліжку рано-вранці.

Фото виконавиця опублікувала у своєму фан-каналі в Instagram.

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39-річна співачка не соромиться показуватися у кадрі без макіяжу та фільтрів. І не дарма, адже артистка має просто чудовий вигляд.

Так, на нових світлинах Кароль показала, як насолоджується ранковим відпочинком після концерту.

Тіна Кароль без макіяжу. Фото: instagram.com/tina_karol

Зірка зробила селфі, лежачи у ліжку. Пікантності фото додало те, що Кароль позувала у кадрі оголена, лише прикрившись ковдрою.

Тіна Кароль на ранкових селфі. Фото: instagram.com/tina_karol

А на одному з фото Кароль загадково прикрила обличчя рукою.

"Той момент, коли заслужила трішки сну", — написала Тіна.

Тіна Кароль показала себе зранку. Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, днями Тіна Кароль зачарувала чуттєвими кадрами у напівпрозорому вбранні.

Раніше співачка Гайтана пояснила, чому пішла зі сцени та вперше за довгий час поділилася новими фото.