Тіна Кароль без макіяжу та оголеною показался у ліжку - фото

Без макіяжу і фільтрів — оголена Тіна Кароль захопила ранковим селфі
Співачка Тіна Кароль розбурхала уяву шанувальників новими світлинами. Зірка показалася у ліжку рано-вранці.
Фото виконавиця опублікувала у своєму фан-каналі в Instagram.
Тіна Кароль показалася без жодної краплі косметики
39-річна співачка не соромиться показуватися у кадрі без макіяжу та фільтрів. І не дарма, адже артистка має просто чудовий вигляд.
Так, на нових світлинах Кароль показала, як насолоджується ранковим відпочинком після концерту.
Зірка зробила селфі, лежачи у ліжку. Пікантності фото додало те, що Кароль позувала у кадрі оголена, лише прикрившись ковдрою.
А на одному з фото Кароль загадково прикрила обличчя рукою.
"Той момент, коли заслужила трішки сну", — написала Тіна.
Нагадаємо, днями Тіна Кароль зачарувала чуттєвими кадрами у напівпрозорому вбранні.
Раніше співачка Гайтана пояснила, чому пішла зі сцени та вперше за довгий час поділилася новими фото.
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