Тіна Кароль розбурхала уяву фанів новою фотосесією - фото

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль розбурхала уяву шанувальників новими фото. Зірка знялася у чуттєвій фотосесії.

Світлинами Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Виконавиця позувала в кадрі на білих простирадлах у відвертому вбранні. Для знімань Тіна обрала білий мереживний комбінезон, який підкреслив усі її принади.

Тіна Кароль у новій фотосесії. Фото: instagram.com/tina_karol

Зірка з'явилася на фото без взуття, лиш доповнила свій образ золотими сережками.

Тіна Кароль показала нову фотосесію. Фото: instagram.com/tina_karol

Пізніше у своєму акаунті в TikTok Кароль поділилася відео з бекстейджу фотосесії та показала, як були зроблені фото. У ролику зірка зізналася, що їй довелося дещо змінити вбрання від дизайнера, аби воно відповідало її задуму.

"Дизайнерка люб'язно надала нам одяг, а потім я сказала розрізати рукава", — розповіла Тіна.

Нагадаємо, днями Тіна Кароль разом із шанувальниками заспівала в бомбосховищі під час російського обстрілу.

Раніше Тіна Кароль особливим чином відреагувала на критику в соцмережах.