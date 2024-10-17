Тіна Кароль розбурхала уяву фанів новою фотосесією - фото

Тіна Кароль у напівпрозорому вбранні похизувалася вигинами у новій фотосесії
Співачка Тіна Кароль розбурхала уяву шанувальників новими фото. Зірка знялася у чуттєвій фотосесії.
Світлинами Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль захопила чуттєвими фото
Виконавиця позувала в кадрі на білих простирадлах у відвертому вбранні. Для знімань Тіна обрала білий мереживний комбінезон, який підкреслив усі її принади.
Зірка з'явилася на фото без взуття, лиш доповнила свій образ золотими сережками.
Пізніше у своєму акаунті в TikTok Кароль поділилася відео з бекстейджу фотосесії та показала, як були зроблені фото. У ролику зірка зізналася, що їй довелося дещо змінити вбрання від дизайнера, аби воно відповідало її задуму.
"Дизайнерка люб'язно надала нам одяг, а потім я сказала розрізати рукава", — розповіла Тіна.
@tinakarol
Ну, що я наробила😁 А ти вже бачив нові фото? #тінакароль #tinakarol♬ original sound - Tina Karol
Нагадаємо, днями Тіна Кароль разом із шанувальниками заспівала в бомбосховищі під час російського обстрілу.
Раніше Тіна Кароль особливим чином відреагувала на критику в соцмережах.
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