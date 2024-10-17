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Тина Кароль в полупрозрачном наряде похвасталась изгибами в новой фотосессии

17 октября 2024 13:11
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Тина Кароль взбудоражила воображение фанов новой фотосессией - фото
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица Тина Кароль взбудоражила воображение поклонников новыми фото. Звезда снялась в чувственной фотосессии.

Фотографиями Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Исполнительница позировала в кадре на белых простынях в откровенном наряде. Для съемок Тина выбрала белый кружевной комбинезон, который подчеркнул все ее прелести.

Тина Кароль в новой фотосессии
Тина Кароль в новой фотосессии. Фото: instagram.com/tina_karol

Звезда появилась на фото без обуви, только дополнила свой образ золотыми серьгами.

Тина Кароль показала новую фотосессию
Тина Кароль показала новую фотосессию. Фото: instagram.com/tina_karol

Позже в своем аккаунте в TikTok Кароль поделилась видео с бекстейджа фотосессии и показала, как были сделаны фото. В ролике звезда призналась, что ей пришлось несколько изменить наряд от дизайнера, чтобы он соответствовала ее замыслу.

"Дизайнерша любезно предоставила нам одежду, а потом я сказала разрезать рукава", — рассказала Тина.

@tinakarol

Ну, что я наделала 😁 А ты уже видел новые фото? #тинакороль #tinakarol

♬ original sound - Tina Karol

Напомним, на днях Тина Кароль вместе с поклонниками спела в бомбоубежище во время российских обстрелов.

Ранее Тина Кароль особым образом отреагировала на критику в соцсетях.

Тина Кароль соцсети шоу-бизнес украинские звезды фотосессия

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