Тина Кароль взбудоражила воображение фанов новой фотосессией - фото

Тина Кароль в полупрозрачном наряде похвасталась изгибами в новой фотосессии
Певица Тина Кароль взбудоражила воображение поклонников новыми фото. Звезда снялась в чувственной фотосессии.
Фотографиями Кароль поделилась на своей странице в Instagram.
Тина Кароль очаровала чувственными фото
Исполнительница позировала в кадре на белых простынях в откровенном наряде. Для съемок Тина выбрала белый кружевной комбинезон, который подчеркнул все ее прелести.
Звезда появилась на фото без обуви, только дополнила свой образ золотыми серьгами.
Позже в своем аккаунте в TikTok Кароль поделилась видео с бекстейджа фотосессии и показала, как были сделаны фото. В ролике звезда призналась, что ей пришлось несколько изменить наряд от дизайнера, чтобы он соответствовала ее замыслу.
"Дизайнерша любезно предоставила нам одежду, а потом я сказала разрезать рукава", — рассказала Тина.
@tinakarol
Ну, что я наделала 😁 А ты уже видел новые фото? #тинакороль #tinakarol♬ original sound - Tina Karol
Напомним, на днях Тина Кароль вместе с поклонниками спела в бомбоубежище во время российских обстрелов.
Ранее Тина Кароль особым образом отреагировала на критику в соцсетях.
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