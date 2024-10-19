Тина Кароль без макияжа и обнаженной показался в постели - фото

Без макияжа и фильтров — обнаженная Тина Кароль очаровала утренним селфи
Певица Тина Кароль взбудоражила воображение поклонников новыми фотографиями. Звезда показалась в постели рано утром.
Фото исполнительница опубликовала в своем фан-канале в Instagram.
Тина Кароль показалась без капли косметики
39-летняя певица не стесняется показываться в кадре без макияжа и фильтров. И не зря, ведь артистка выглядит просто великолепно.
Так, на новых фотографиях Кароль показала, как наслаждается утренним отдыхом после концерта.
Звезда сделала селфи, лежа в постели. Пикантности фото добавило то, что Кароль позировала в кадре обнаженная, только прикрывшись одеялом.
А на одном из фото Кароль загадочно прикрыла лицо рукой.
"Тот момент, когда заслужила немного сна", — написала Тина.
Напомним, на днях Тина Кароль очаровала чувственными кадрами в полупрозрачном наряде.
Ранее певица Гайтана объяснила почему ушла со сцены и впервые за долгое время поделилась новыми фото.
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