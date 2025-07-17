Куди вступити після 9 класу — на кого “полюють” роботодавці в Україні

Абітурієнти біля навчального закладу. Фото: УНІАН

Після завершення дев'ятого класу перед підлітками постає одне з перших серйозних життєвих рішень — обрати майбутню професію. І тут важливо враховувати одночасно тенденції ринку праці, особисті інтереси й потенціал до розвитку.

Новини.LIVE розповідають, які професії мають найбільший попит на ринку праці у 2025 році.

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Аналітики Державної служби зайнятості визначили найбільш затребувані на ринку праці професії, які загалом поділяються на чотири категорії.

Сфера торгівлі та надання послуг

В цій категорії роботодавці найчастіше шукають:

продавців;

адміністраторів;

кухарів;

торгових представників;

баристів;

офіціантів.

Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів.

Кваліфіковані робітники

У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані:

водії;

слюсарі;

комплектувальники;

швачки;

електрики.

Професіонали та фахівці

У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на:

бухгалтерів;

інженерів;

лікарів;

технологів;

вчителів;

економістів.

У відомстві зазначили, що бізнесу складно знайти людей таких професій, тому що для навчання або перенавчання потрібні помітні гроші та час.

Некваліфіковані робітники

Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на:

вантажників;

прибиральників;

комірників;

підсобних працівників.

У цій категорії основна причина браку кадрів — відносно невисока заробітна плата.

Як узагальнити, то найбільш дефіцитними в Україні наразі є представники другої та третьої груп — тобто кваліфіковані робітники та професіонали.

Раніше ми писали, що українцям стане легше знайти роботу, адже цьому сприятимуть бізнес та держава.

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