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Де навчатися після 9 класу — найзатребуваніші професії в Україні

17 липня 2025 12:15
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Куди вступити після 9 класу — на кого “полюють” роботодавці в Україні
Абітурієнти біля навчального закладу. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Після завершення дев'ятого класу перед підлітками постає одне з перших серйозних життєвих рішень — обрати майбутню професію. І тут важливо враховувати одночасно тенденції ринку праці, особисті інтереси й потенціал до розвитку.

Новини.LIVE розповідають, які професії мають найбільший попит на ринку праці у 2025 році.

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Які професії зараз популярні в Україні

Аналітики Державної служби зайнятості визначили найбільш затребувані на ринку праці професії, які загалом поділяються на чотири категорії.

Сфера торгівлі та надання послуг

В цій категорії роботодавці найчастіше шукають:

  • продавців;
  • адміністраторів;
  • кухарів;
  • торгових представників;
  • баристів;
  • офіціантів.

Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів.

Кваліфіковані робітники

У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані:

  • водії;
  • слюсарі;
  • комплектувальники;
  • швачки;
  • електрики.

Професіонали та фахівці

У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на:

  • бухгалтерів;
  • інженерів;
  • лікарів;
  • технологів;
  • вчителів;
  • економістів. 

У відомстві зазначили, що бізнесу складно знайти людей таких професій, тому що для навчання або перенавчання потрібні помітні гроші та час.

Некваліфіковані робітники

Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на:

  • вантажників;
  • прибиральників;
  • комірників;
  • підсобних працівників. 

У цій категорії основна причина браку кадрів — відносно невисока заробітна плата.

Як узагальнити, то найбільш дефіцитними в Україні наразі є представники другої та третьої груп — тобто кваліфіковані робітники та професіонали.

Раніше ми писали, що українцям стане легше знайти роботу, адже цьому сприятимуть бізнес та держава. 

Також дізнавайтеся, які категорії українців мають право на освітні пільги

освіта студенти навчання професії ринок праці
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