Куда поступить после 9 класса — на кого "охотятся" работодатели в Украине

Где учиться после 9 класса — самые востребованные профессии
После окончания девятого класса перед подростками встает одно из первых серьезных жизненных решений — выбрать будущую профессию. И здесь важно учитывать одновременно тенденции рынка труда, личные интересы и потенциал к развитию.
Новини.LIVE рассказывают, какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда в 2025 году.
Какие профессии сейчас популярны в Украине
Аналитики Государственной службы занятости определили наиболее востребованные на рынке труда профессии, которые в целом делятся на четыре категории.
Сфера торговли и предоставления услуг
В этой категории работодатели чаще всего ищут:
- продавцов;
- администраторов;
- поваров;
- торговых представителей;
- барист;
- официантов.
Большой спрос по этим профессиям обусловлен текучестью кадров.
Квалифицированные рабочие
В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, наиболее востребованы:
- водители;
- слесари;
- комплектовщики;
- швеи;
- электрики.
Профессионалы и специалисты
В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на:
- бухгалтеров;
- инженеров;
- врачей;
- технологов;
- учителей;
- экономистов.
В ведомстве отметили, что бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переобучения нужны деньги и время.
Неквалифицированные рабочие
Среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на:
- грузчиков;
- уборщиков;
- кладовщиков;
- подсобных работников.
В этой категории основная причина нехватки кадров — относительно невысокая заработная плата.
Если обобщить, то наиболее дефицитными в Украине сейчас являются представители второй и третьей групп — то есть квалифицированные рабочие и профессионалы.
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