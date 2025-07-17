Куда поступить после 9 класса — на кого "охотятся" работодатели в Украине

Абитуриенты возле учебного заведения. Фото: УНИАН

После окончания девятого класса перед подростками встает одно из первых серьезных жизненных решений — выбрать будущую профессию. И здесь важно учитывать одновременно тенденции рынка труда, личные интересы и потенциал к развитию.

Новини.LIVE рассказывают, какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда в 2025 году.

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Какие профессии сейчас популярны в Украине

Аналитики Государственной службы занятости определили наиболее востребованные на рынке труда профессии, которые в целом делятся на четыре категории.

Сфера торговли и предоставления услуг

В этой категории работодатели чаще всего ищут:

продавцов;

администраторов;

поваров;

торговых представителей;

барист;

официантов.

Большой спрос по этим профессиям обусловлен текучестью кадров.

Квалифицированные рабочие

В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, наиболее востребованы:

водители;

слесари;

комплектовщики;

швеи;

электрики.

Профессионалы и специалисты

В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на:

бухгалтеров;

инженеров;

врачей;

технологов;

учителей;

экономистов.

В ведомстве отметили, что бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переобучения нужны деньги и время.

Неквалифицированные рабочие

Среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на:

грузчиков;

уборщиков;

кладовщиков;

подсобных работников.

В этой категории основная причина нехватки кадров — относительно невысокая заработная плата.

Если обобщить, то наиболее дефицитными в Украине сейчас являются представители второй и третьей групп — то есть квалифицированные рабочие и профессионалы.

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