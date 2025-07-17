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Где учиться после 9 класса — самые востребованные профессии

17 июля 2025 12:15
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Куда поступить после 9 класса — на кого "охотятся" работодатели в Украине
Абитуриенты возле учебного заведения. Фото: УНИАН
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

После окончания девятого класса перед подростками встает одно из первых серьезных жизненных решений — выбрать будущую профессию. И здесь важно учитывать одновременно тенденции рынка труда, личные интересы и потенциал к развитию.

Новини.LIVE рассказывают, какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда в 2025 году.

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Какие профессии сейчас популярны в Украине

Аналитики Государственной службы занятости определили наиболее востребованные на рынке труда профессии, которые в целом делятся на четыре категории.

Сфера торговли и предоставления услуг

В этой категории работодатели чаще всего ищут:

  • продавцов;
  • администраторов;
  • поваров;
  • торговых представителей;
  • барист;
  • официантов.

Большой спрос по этим профессиям обусловлен текучестью кадров.

Квалифицированные рабочие

В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, наиболее востребованы:

  • водители;
  • слесари;
  • комплектовщики;
  • швеи;
  • электрики.

Профессионалы и специалисты

В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на:

  • бухгалтеров;
  • инженеров;
  • врачей;
  • технологов;
  • учителей;
  • экономистов.

В ведомстве отметили, что бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переобучения нужны деньги и время.

Неквалифицированные рабочие

Среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на:

  • грузчиков;
  • уборщиков;
  • кладовщиков;
  • подсобных работников.

В этой категории основная причина нехватки кадров — относительно невысокая заработная плата.

Если обобщить, то наиболее дефицитными в Украине сейчас являются представители второй и третьей групп — то есть квалифицированные рабочие и профессионалы.

Ранее мы писали, что украинцам станет легче найти работу, ведь этому будут способствовать бизнес и государство.

Также узнавайте, какие категории украинцев имеют право на образовательные льготы.

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