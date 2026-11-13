Люди возле отделения "Ощадбанка". Фото: УНИАН

Из-за полномасштабной войны многие украинские семьи были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в относительно безопасные регионы Украины. Государство предусмотрело программы поддержки для граждан со статусом ВПЛ, но перед назначением помощи соответствующие органы проверяют доходы, имущество и даже покупки семей.

В каких случаях ВПЛ могут лишиться государственной помощи, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передают Новини.LIVE.

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Уровень доходов семьи

Для многих внутренне перемещенных лиц право на денежную помощь зависит от уровня доходов семьи. Согласно правилам 2026 года, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 грн. Если показатель выше — выплаты не назначаются.

Однако для отдельных уязвимых категорий ВПЛ могут быть сделаны исключения. Помощь могут продолжать выплачивать независимо от уровня дохода.

Из-за чего могут отказать в выплатах

Государственные органы проверяют каждого претендента, прежде чем назначить денежную помощь. Учитывают трудоустройство трудоспособных членов семьи, а также место и форму обучения детей, что влияет на право получать выплаты.

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В назначении помощи могут отказать, если у семьи обнаружат депозиты на общую сумму свыше 100 000 грн или покупки и платежи на аналогичную сумму. Приобретение недвижимости или транспортного средства, которому менее 5 лет, также может стать основанием для отказа.

Кроме того, проверяют, есть ли у ВПЛ пригодного для проживания жилья на подконтрольной Украине территории.

Отказ не всегда законен

Дмитрий Лубинец отметил, что данные в государственных реестрах могут быть неполными или ошибочными, поэтому соответствие формальным критериям не должно автоматически становиться причиной для отказа в денежной помощи.

Уполномоченные органы должны тщательно проверять актуальность данных и учитывать предусмотренные исключения, а также документы, предоставляемые гражданами.

Как обжаловать отмену выплат

Если помощь прекратили или не продлили, а ВПЛ не согласен с решением, следует подать письменное обращение в Пенсионный фонд.

Гражданин должен попросить:

сообщить, было ли принято решение о прекращении выплат;

указать дату принятия решения;

объяснить конкретную причину отмены пособия;

предоставить информацию о порядке обжалования решения.

Письменный ответ от ПФУ позволит понять, почему прекратили начисление пособия, и поможет определиться с дальнейшими действиями. Если гражданин уверен, что пособие отменили неправомерно, он может подать жалобу в установленном порядке или обратиться в суд с соответствующим иском.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить средства по программе "Скрининг здоровья 40+". Она предназначена для граждан в возрасте от 40 лет и направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем. Однако в некоторых случаях помощь могут попросить вернуть.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут претендовать на ряд выплат и скидок. В частности, программы поддержки предусмотрены на зимний период. Некоторые семьи могут платить за свет меньше или же получить 50% скидки на коммунальные услуги и выплаты на детей.