Женщина в больнице. Фото: УНИАН

Как правило, финансовая помощь от государства предоставляется без требования возврата денег. Однако украинцы старше 40 лет могут столкнуться с требованием возврата средств. Это касается граждан, получивших деньги в рамках программы "Скрининг здоровья 40+". Банк может потребовать вернуть отдельные выплаты или просто отказать в предоставлении услуги в следующем году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на постановление № 1342 Кабинета Министров Украины.

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Как работает программа

"Скрининг здоровья 40+" предназначена для граждан Украины в возрасте от 40 лет и направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем.

Программа включает:

физикальный осмотр (измерение давления, пульса, антропометрию);

оценку рисков и психологический скрининг по специальным анкетным шкалам;

а также базовые лабораторные анализы (липидограмма и гликированный гемоглобин).

Если у врачей возникнут вопросы или необходимость опровергнуть или подтвердить какое-либо заболевание, могут быть назначены дополнительные обследования. Визит завершается консультацией врача и составлением плана здоровья. Сам визит длится около 1–1,5 часа.

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Почему и какие средства придется вернуть

Согласно правилам, воспользоваться государственной поддержкой можно только один раз в календарный год. Из-за технических сбоев средства могут быть начислены дважды. Если такое происходит, то излишек необходимо вернуть. Сам механизм возврата запускается только тогда, когда Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) передаст банку подтверждение о факте дублирования выплаты.

Что делать, если деньги уже потрачены

Механизм возврата зависит от того, где находятся средства на момент выявления ошибки:

если деньги остались на счете, то банк самостоятельно спишет лишнюю выплату;

если средства были потрачены, то финансовое учреждение направит уведомление с требованием перечислить средства на специальный счет Ощадбанка.

На добровольное возвращение украинцам дается до 7 календарных дней с момента уведомления. Банк должен четко объяснить клиенту, как вернуть выплату.

Будет ли штраф, если не вернуть средства обратно

Отдельных финансовых штрафов или других обязательств банк налагать не будет. Однако в таких случаях НСЗУ не будет предоставлять помощь на следующий год. Если сумма не будет возвращена в течение 7 календарных дней, она будет считаться зачисленной на следующий год.

В каких еще случаях выплаты возвращаются

Также постановление Кабмина требует возврата выплат, если получатель признан судом без вести пропавшим или умершим. Однако в таком случае банк не будет требовать от родственников и других близких возмещения средств. Деньги с такого украинца будут списаны автоматически независимо от остатка суммы.

Если же участник программы пропал без вести, то списание средств происходит исключительно только после вынесения судебного решения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, будут ли штрафовать покупателей, которые нечаянно забыли оплатить товар. Ведь такие случаи не всегда будут считаться кражей. Одна из таких покупательниц вспомнила, что не оплатила товар, и вернулась в магазин, где руководительница магазина вызвала полицию и потребовала уплатить штраф в размере 32 000 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, за что могут уменьшить пенсию. Одной из таких причин может быть излишне выплаченная пенсия. Например, пенсионер сознательно не сообщил или просто забыл сообщить банку о лишних начисленных средствах.