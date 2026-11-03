Жінка у лікарні. Фото: УНІАН

Зазвичай фінансова допомога від держави надається без вимог повернути гроші назад. Однак українці, яким за 40 років, можуть стикнутись із вимогою повернення коштів. Це стосується громадян, які отримали гроші за програмою "Скринінг здоров'я 40+". Окремі виплати банк може вимагати повернути, або просто відмовить у послузі в наступному році.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на постанову № 1342 Кабінету Міністрів України.

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Як працює програма

"Скринінг здоров’я 40+" спрямована для громадян України віком від 40 років на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із психічним здоров'ям.

Програма включає:

фізикальний огляд (вимірювання тиску, пульсу, антропометрію);

оцінку ризиків і психологічний скринінг за спеціальними анкетними шкалами;

а також базові лабораторні аналізи (ліпідограма та глікований гемоглобін).

Якщо у лікарів виникнуть питання або необхідність спростувати чи підтвердити якусь хворобу, можуть назначатись додаткові обстеження. Завершується візит консультацією лікаря та створенням плану здоров'я. Сам візит триває близько 1-1,5 години.

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Чому і які кошти доведеться повернути

Згідно правил, скористатись державною підтримкою можна лише один раз на календарний рік. Через технічні збої кошти можуть бути нараховані двічі. Якщо таке стається, то надлишок необхідно повернути назад. Сам механізм поверенення запускається лише тоді, коли Національна служба здоров'я України (НСЗУ) передасть банку підтвердження про факт дублювання виплати.

Що робити, якщо вже витратили гроші

Механізм повернення залежить від того, де знаходяться кошти на момент виявлення помилки:

якщо гроші залишились на рахунку, то банк самостійно спише зайву виплату;

якщо кошти були витрачені, то фінансова установа надішле повідомлення з вимогою перерахувати кошти на спеціальний рахунок Ощадбанку.

На добровільне повернення українцям дається до 7 календарних днів із моменту сповіщення. Банк має чітко пояснити клієнту як повернути виплату назад.

Чи буде штраф, якщо не повернути кошти назад

Окремих фінансових штрафів або інших зобов'язань банк висувати не буде. Однак у таких випадках НСЗУ не надаватиме допомогу на наступний рік. Якщо суму не повернули протягом 7 календарних днів, вона вважатиметься такою, що зарахована на наступний рік.

У яких ще випадках виплати повертаються назад

Також постанова Кабміну вимагає повернення виплат, якщо отримувач вважається судом безвісти зниклим або померлим. Проте тоді банк не вимагатиме від родичів та інших близьких відшкодування коштів. Гроші з такого українця спишуться автоматично в незалежності від залишку суми.

Якщо ж учасник програми безвісти зник, тоді списання коштів відбувається виключно тільки після судового рішення.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи оштрафують покупців, які ненавмисно забули оплатити товар. Адже такі випадки не завжди вважатимуться крадіжкою. Одна з таких покупчинь згадала, що не оплатила товар і повернулась в магазин, де керівниця магазину викликала поліцію і вимагала сплатити штраф у розмірі 32 000 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, за що можуть зменшити пенсію. Однією з таких причин може бути надмірна виплачена пенсія. Наприклад, пенсіонер свідомо не повідомив, або просто забув повідомити банк про зайві нараховані кошти.