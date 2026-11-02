Чоловік біля відділення "Ощадбанку". Фото: Новини.LIVE

Українці, які втратили роботу та не мають інших джерел для існування, можуть офіційно зареєструвати статус безробітного та отримувати грошову допомогу від держави. Розмір виплат залежить від категорії до якої належить громадянин. Одним у листопаді 2026 року можуть платити 8 647 грн на місяць, тоді як іншим — в рази менше.

Хто і як може отримати статус безробітного та від чого залежить сума допомоги, розповіли у Сумській обласній службі зайнятості, передають Новини.LIVE.

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Кому надається статус безробітного

Відповідно до статті 43 Закону України "Про зайнятість населення", статус безробітного можуть оформити громадяни працездатного віку, які втратили роботу, не мають інших доходів та готові працевлаштуватися. Аналогічне право надається українцям з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію у зв'язку з інвалідністю або соцдопомогу.

Оформити державну допомогу через відсутність роботи можуть виключно особи, які зареєстрували статус безробітного у регіональному відділенні центру зайнятості. Виплати призначаються не одразу, а з восьмого дня після оформлення відповідного статусу за заявою громадянина.

Призначення допомоги під час воєнного стану

Поки в Україні діє воєнний час виплати по безробіттю призначаються з дня, наступного за днем надання людині відповідного статусу. Як пояснюють фахівці центру зайнятості, право на допомогу не виникає одразу після подання заяви, адже дата звернення людини та дата присвоєння статусу безробітного можуть не співпадати. На опрацювання документів може знадобитися певний час.

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Скільки платять безробітним

Станом на 1 листопада 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 грн. Ця сума відповідає максимальному розміру соціальної допомоги безробітним, однак отримувати такі виплати можуть далеко не всі українці.

Мінімальна виплата по безробіттю залежить від категорії отримувача. Наприклад, мінімум 3 900 грн можуть отримувати застраховані особи, які:

за останній рік накопичили менше ніж 7 місяців страхового стажу;

набрали більше ніж 7 місяців стажу, але не мають можливості врахувати зарплату або працювали неповний день;

ВПО, які не можуть підтвердити стаж документами.

Якщо за допомогою звертається людина, яка працювала неофіційно та не має страхового стажу, мінімальна виплата призначається у розмірі 1 650 грн. Це правило розповсюджується й на молодих громадян, які ще не встигли почати трудовий шлях.

Нещодавно Новини.LIVE писали про соціальні стандарти в Україні з 1 листопада. Прожитковий мінімум для однієї людини становитиме 3 209 грн, а мінімальна зарплата — 8 647 грн. Однак показники мають переглянути з 1 січня 2027 року.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати 50 000 грн на новонароджену дитину. Однак держава контролює використання коштів. У деяких випадках право на домомогу можуть анулювати.