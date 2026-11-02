Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Допомога безробітним: суми виплат та правила призначення у листопаді

Допомога безробітним: суми виплат та правила призначення у листопаді

Ua ru
2 листопада 2026 18:15
Виплати по безробіттю у листопаді 2026 року: розмір допомоги та умови отримання Новини.LIVE
Чоловік біля відділення "Ощадбанку". Фото: Новини.LIVE

Українці, які втратили роботу та не мають інших джерел для існування, можуть офіційно зареєструвати статус безробітного та отримувати грошову допомогу від держави. Розмір виплат залежить від категорії до якої належить громадянин. Одним  у листопаді 2026 року можуть платити 8 647 грн на місяць, тоді як іншим — в рази менше. 

Хто і як може отримати статус безробітного та від чого залежить сума допомоги, розповіли у Сумській обласній службі зайнятості, передають Новини.LIVE

Реклама

Кому надається статус безробітного

Відповідно до статті 43 Закону України "Про зайнятість населення", статус безробітного можуть оформити громадяни працездатного віку, які втратили роботу, не мають інших доходів та готові працевлаштуватися. Аналогічне право надається українцям з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію у зв'язку з інвалідністю або соцдопомогу. 

Оформити державну допомогу через відсутність роботи можуть виключно особи, які зареєстрували статус безробітного у регіональному відділенні центру зайнятості. Виплати призначаються не одразу, а з восьмого дня після оформлення відповідного статусу за заявою громадянина. 

Призначення допомоги під час воєнного стану

Поки в Україні діє воєнний час виплати по безробіттю призначаються з дня, наступного за днем надання людині відповідного статусу. Як пояснюють фахівці центру зайнятості, право на допомогу не виникає одразу після подання заяви, адже дата звернення людини та дата присвоєння статусу безробітного можуть не співпадати. На опрацювання документів може знадобитися певний час. 

Читайте також:

Скільки платять безробітним 

Станом на 1 листопада 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 грн. Ця сума відповідає максимальному розміру соціальної допомоги безробітним, однак отримувати такі виплати можуть далеко не всі українці. 
Мінімальна виплата по безробіттю залежить від категорії отримувача. Наприклад, мінімум 3 900 грн можуть отримувати застраховані особи, які: 

  • за останній рік накопичили менше ніж 7 місяців страхового стажу;
  • набрали більше ніж 7 місяців стажу, але не мають можливості врахувати зарплату або працювали неповний день;
  • ВПО, які не можуть підтвердити стаж документами. 

Якщо за допомогою звертається людина, яка працювала неофіційно та не має страхового стажу, мінімальна виплата призначається у розмірі 1 650 грн. Це правило розповсюджується й на молодих громадян, які ще не встигли почати трудовий шлях. 

Нещодавно Новини.LIVE писали про соціальні стандарти в Україні з 1 листопада. Прожитковий мінімум для однієї людини становитиме 3 209 грн, а мінімальна зарплата — 8 647 грн. Однак показники мають переглянути з 1 січня 2027 року. 

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати 50 000 грн на новонароджену дитину. Однак держава контролює використання коштів. У деяких випадках право на домомогу можуть анулювати. 

виплати безробіття гроші соціальна допомога центр зайнятості
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації