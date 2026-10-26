Чоловік з телефоном. Фото: Pexels

Отримання соціальних виплат чи державної допомоги на картку не гарантує їхню абсолютну недоторканність у разі наявності боргів. Законодавство України чітко розмежовує типи доходів громадян, і за відсутності у рахунку спеціального режиму використання виконавець має право накласти на нього арешт. Повернення неправомірно списаних коштів вимагає від громадянина активного збору доказової бази. Проте навіть судовий позов не завжди гарантує успіх.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Які виплати категорично заборонено списувати за борги

Відповідно до статті 73 Закону України "Про виконавче провадження", повністю захищеними від стягнення за будь-якими боргами є такі види цільової державної підтримки:

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразова допомога при народженні чи усиновленні дитини;

виплати на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

допомога на дітей одиноким матерям та виплати по догляду за дитиною;

допомога на лікування та поховання.

Як зняти арешт із захищених коштів

Більшість громадян отримують соціальні виплати на звичайні карткові рахунки, куди також надходять зарплати, приватні перекази чи інші кошти. Не вбачаючи спеціального статусу рахунку, банк і виконавець бачать лише загальний баланс, а не джерело походження кожного окремого зарахування. Автоматичного скасування арешту або повернення коштів законом не передбачено.

Щоб відновити свої права, боржникові необхідно:

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Звернутися до банку за всіма деталями, з'ясувати номер виконавчого провадження, дані виконавця та підстави для стягнення. Отримати довідку від органу соцзахисту або іншої установи, що призначила виплату, копію рішення про призначення допомоги та деталізовану банківську виписку з датами та сумами. Підготувати письмову вимогу про зняття арешту із захищених коштів та надати докази їхнього походження.

Згідно зі статтею 59 Закону України "Про виконавче провадження", виконавець зобов'язаний зняти арешт із коштів, на які заборонено звертати стягнення, після отримання від банку або боржника належних підтверджувальних документів. У разі відмови виконавця його дії оскаржуються в порядку статті 74 цього ж Закону.

Чому сама наявність соцвиплат не рятує від списання

Зняття арешту не гарантує автоматичного повернення вже списаних грошей. Таке звернення було на практиці Верховного Суду у справі № 204/9551/18.

жінка намагалася повернути 20 000 гривень соціальної допомоги, які були списані приватним виконавцем наступного дня після зарахування в рахунок погашення кредитного боргу. Позивачка наполягала, що виконавець діяв неправомірно, оскільки у 2021 році вже знімав арешт із її рахунку після підтвердження надходження соціальних виплат.

Втім, Верховний Суд скасував відмовив жінці у задоволенні скарги. Законом № 3048-IX було змінено правила примусового виконання рішень під час воєнного стану. Заборона стягувати кошти стосується пенсій і стипендій, а не всіх соціальних виплат без винятку.

Обов'язок визначати статус рахунку та коштів на ньому покладається на банк. У цій справі фінансова установа видала довідку про надходження соцвиплат, але зазначила, що на рахунок могли зараховуватися й інші приватні кошти, а сам рахунок не мав спеціального режиму використання.

Якщо банківський рахунок не має офіційно визначеного спеціального режиму використання, а боржник вчасно не надав доказів захищеного статусу конкретного зарахування, надходження державної чи благодійної допомоги не захищає гроші від примусового стягнення.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що в Україні запрацювала нова система стягнення боргів. В Україні вже працює автоматизована система виконавчого провадження. Наразі до неї підключені державні банки, а Мін'юст планує розширити участь системи на всі банки.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи випустять за кордон українців із боргами. За словами фахівців, відкрите виконавче провадження не є підставою для заборони виїзду за кордон. Проте якщо боржник ухиляється від погашення заборгованості, тоді виконавець може звернутись до суду із проханням обмеження виїзду.