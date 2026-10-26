Мужчина с телефоном. Фото: Pexels

Получение социальных выплат или государственной помощи на карту не гарантирует их абсолютную неприкосновенность в случае наличия долгов. Законодательство Украины четко разграничивает виды доходов граждан, и при отсутствии на счете специального режима использования исполнитель имеет право наложить на него арест. Возврат неправомерно списанных средств требует от гражданина активного сбора доказательств. Однако даже судебный иск не всегда гарантирует успех.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Какие выплаты категорически запрещено списывать в счет долгов

В соответствии со статьей 73 Закона Украины "Об исполнительном производстве", полностью защищенными от взыскания по любым долгам являются следующие виды целевой государственной поддержки:

пособие в связи с беременностью и родами;

единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка;

выплаты на детей, находящихся под опекой или попечительством;

пособие на детей одиноким матерям и выплаты по уходу за ребенком;

пособие на лечение и погребение.

Как снять арест с защищенных средств

Большинство граждан получают социальные выплаты на обычные карточные счета, куда также поступают зарплаты, частные переводы или другие средства. Не видя специального статуса счета, банк и исполнитель видят лишь общий баланс, а не источник происхождения каждого отдельного зачисления. Автоматическая отмена ареста или возврат средств законом не предусмотрены.

Чтобы восстановить свои права, должнику необходимо:

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Обратиться в банк за всеми подробностями, выяснить номер исполнительного производства, данные исполнителя и основания для взыскания. Получить справку от органа социальной защиты или другого учреждения, назначившего выплату, копию решения о назначении пособия и детализированную банковскую выписку с датами и суммами. Подготовить письменное требование о снятии ареста с защищенных средств и предоставить доказательства их происхождения.

Согласно статье 59 Закона Украины "Об исполнительном производстве", исполнитель обязан снять арест со средств, на которые запрещено обращать взыскание, после получения от банка или должника надлежащих подтверждающих документов. В случае отказа исполнителя его действия обжалуются в порядке, предусмотренном статьей 74 этого же Закона.

Почему само наличие соцвыплат не спасает от списания

Снятие ареста не гарантирует автоматического возврата уже списанных денег. Такой случай имел место в практике Верховного Суда по делу № 204/9551/18.

женщина пыталась вернуть 20 000 гривен социальной помощи, которые были списаны частным исполнителем на следующий день после зачисления в счет погашения кредитного долга. Истица настаивала, что исполнитель действовал неправомерно, поскольку в 2021 году уже снимал арест с ее счета после подтверждения поступления социальных выплат.

Однако Верховный Суд отклонил жалобу женщины. Законом № 3048-IX были изменены правила принудительного исполнения решений во время военного положения. Запрет на взыскание средств касается пенсий и стипендий, а не всех социальных выплат без исключения.

Обязанность определять статус счета и средств на нем возлагается на банк. В данном деле финансовое учреждение выдало справку о поступлении социальных выплат, но указало, что на счет могли зачисляться и другие частные средства, а сам счет не имел специального режима использования.

Если банковский счет не имеет официально установленного специального режима использования, а должник своевременно не предоставил доказательств защищенного статуса конкретного зачисления, поступление государственной или благотворительной помощи не защищает деньги от принудительного взыскания.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в Украине заработала новая система взыскания долгов. В Украине уже работает автоматизированная система исполнительного производства. На данный момент к ней подключены государственные банки, а Минюст планирует расширить участие системы на все банки.

Также Новини.LIVE сообщали, выпустят ли за границу украинцев с долгами. По словам специалистов, открытое исполнительное производство не является основанием для запрета на выезд за границу. Однако если должник уклоняется от погашения задолженности, тогда исполнитель может обратиться в суд с просьбой об ограничении выезда.