Автоматическое списание задолженности со счетов: как будет работать новая система

Подсчет. Фото: Pexels

В Украине меняется порядок взаимодействия банков с Государственной исполнительной службой. Это должно упростить взыскание средств со счетов должников. В то же время это не означает, что банки начнут безосновательно списывать деньги со счетов всех украинцев без решения или исполнительного документа.

Сайт Новини.LIVE выяснял, кого на самом деле коснется новый механизм, как быстро могут взыскать средства и что стоит проверить владельцам счетов.

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Что изменится после подключения банков

В Украине уже работает автоматизированная система исполнительного производства (АСИП). Сейчас к ней подключены государственные банки, а Минюст планирует расширить участие в системе на все банки. По словам ведомства, главная цель такого подключения — быстрее находить средства должников и проводить взыскание. В то же время автоматизация должна ускорить и обратную процедуру. После погашения задолженности арест со счетов и информацию о должнике в реестре должны снимать оперативнее.

Когда деньги могут списать со счета

Как сообщают эксперты, нововведения касаются должников, в отношении которых уже открыто исполнительное производство на основании исполнительного документа. Такими документами могут быть, в частности, судебные решения.

Решение об открытии и закрытии исполнительного производства, обращении взыскания и других процессуальных действиях принимает государственный или частный исполнитель.

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Почему взыскание станет быстрее

После поступления запроса через АСВП банки будут проверять новые документы ежечасно и должны отвечать в течение часа в рабочее время. Далее исполнитель налагает арест и направляет платежную инструкцию. Благодаря этому процедура, которая ранее могла длиться несколько дней, сократится до нескольких часов.

Механизм будет распространяться не только на обычные банковские счета. По словам специалистов, он также будет охватывать электронные деньги, кошельки и депозитные счета.

Какие долги могут взыскиваться

Перечень не ограничивается кредитами или алиментами:

задолженность за коммунальные услуги;

долги за услуги связи;

штрафы, в частности за нарушение правил дорожного движения;

обязательства, подтвержденные судебными решениями;

прочие долги, в отношении которых имеется исполнительный документ.

Особое внимание специалисты обращают на коммунальные долги. Для некоторых таких требований возможно упрощенное судебное производство на основании судебного приказа. Если же человек не согласен с начислениями, он может обжаловать соответствующее решение в установленном порядке.

Какие деньги нельзя взыскивать

Автоматизация не отменяет ограничений в отношении средств, на которые по закону не может быть обращено взыскание.

Если были списаны средства, имеющие особый статус и не подлежащие использованию для погашения долга, специалисты советуют обращаться в банк или в службу исполнения судебных решений.

Это касается, в частности, отдельных социальных выплат. В такой ситуации необходимо предоставить документы, подтверждающие назначение средств.

Касается ли это счетов за рубежом

Автоматический обмен данными о зарубежных банковских счетах пока не работает. Для такого механизма необходимы изменения в законодательстве и соглашения с другими государствами. Наличие счета в иностранном банке само по себе не означает, что с него автоматически будут взысканы средства в счет украинского долга через описанный механизм.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE уже сообщали, что новая система взыскания долгов заработает уже с 23 октября. Согласно документу, если ранее процедура предусматривала только автоматизированный арест средств должников, то после изменений она будет охватывать весь цикл исполнительных действий. Отныне делом не ограничится лишь блокировка банковских карт.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из должников за электроэнергию может не платить за подключение света. НКРЭКП изменила правила розничного рынка электроэнергии. Новые правила предусматривают освобождение от оплаты для тех, чьи долги не превышают половину прожиточного минимума для трудоспособных лиц.