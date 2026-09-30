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Главная Экономика Пенсии, долги и другое: какие три главных финансовых нововведения октября

Пенсии, долги и другое: какие три главных финансовых нововведения октября

Ua ru
30 сентября 2026 16:10
Выплата пенсий и взыскание долгов: каких финансовых нововведений ждать украинцам в октябре
Люди на улице города. Фото: Новини.LIVE

Украинцев ждет несколько весомых нововведений в октябре 2026 года, которые коснутся финансов граждан. Речь идет о выплате пенсионного обеспечения в одном из банковских учреждений, деятельности страховых компаний и взыскании средств на счетах в рамках исполнительного производства. Мы разобрались, к каким изменениям стоит готовиться людям в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных финансовых нововведениях октября.

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Что изменится для должников в Украине

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства" от 09.07.2026 № 4833-IX вступит в силу 23 октября.

Согласно документу, если ранее процедура предусматривала только автоматизированный арест средств должников, то после изменений она будет охватывать весь цикл исполнительных действий — от поиска счетов до принудительного списания денег. Иными словами, лишь блокировкой банковских карт дело не ограничится.

Даже электронные средства не будут защищены. Новый механизм прямо предусматривает их арест и взыскание в пользу исполнителя в соответствии с правилами Положения Национального банка о выпуске электронных денег. То есть в вопросе задолженности они приравниваются к обычным средствам.

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Требования к деятельности страховщиков

Второе нововведение касается требований НБУ в отношении обеспечения платежеспособности и инвестиционной деятельности страховых компаний. 1 октября вступит в силу постановление Правления НБУ от 7 августа 2026 года № 87, которое отменит переходную норму для компаний.

Речь идет о возможности во время военного положения и в течение года после его завершения включать в перечень приемлемых активы в банке-резиденте, не выполняющего пруденциальных нормативов, за нарушение которых регулятор не применяет меры воздействия.

Страховщикам придется самостоятельно проверять выполнение установленных нормативов. Кроме того, будут внесены отдельные согласовательные изменения в формулу расчета капитала платежеспособности страховой компании.

Выплата пенсий на карты

Укрэксимбанк прекратит сотрудничество с Пенсионным фондом в части обслуживания счетов клиентов — получателей субсидий, льгот, различных социальных выплат и пенсионного обеспечения. Иными словами, деньги от государства на карты поступать не будут.

Украинцы должны были сменить банковское учреждение до 15 сентября и уведомить контролирующий орган. Кто не успел этого сделать, получит в октябре пенсию наличными через Укрпошту. Поэтому стоит следить за графиком выплат и не пропустить уведомление от оператора почтовой связи.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше изменят правила выдачи удостоверения личности — dowód osobisty. С 1 декабря 2026 года больше не придется получать документ лишь по месту подачи заявления. Процесс передачи готовых удостоверений между учреждениями станет более прозрачным.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине расширили возможности онлайн-регистрации брака через Дію. Изменения касаются людей, которые после смерти мужа или жены решили создать новую семью. Система будет автоматически проверять данные при наличии актовой записи.

выплаты пенсии долги финансы нововведение
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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