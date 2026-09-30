Выплата пенсий и взыскание долгов: каких финансовых нововведений ждать украинцам в октябре

Люди на улице города. Фото: Новини.LIVE

Украинцев ждет несколько весомых нововведений в октябре 2026 года, которые коснутся финансов граждан. Речь идет о выплате пенсионного обеспечения в одном из банковских учреждений, деятельности страховых компаний и взыскании средств на счетах в рамках исполнительного производства. Мы разобрались, к каким изменениям стоит готовиться людям в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных финансовых нововведениях октября.

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Что изменится для должников в Украине

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства" от 09.07.2026 № 4833-IX вступит в силу 23 октября.

Согласно документу, если ранее процедура предусматривала только автоматизированный арест средств должников, то после изменений она будет охватывать весь цикл исполнительных действий — от поиска счетов до принудительного списания денег. Иными словами, лишь блокировкой банковских карт дело не ограничится.

Даже электронные средства не будут защищены. Новый механизм прямо предусматривает их арест и взыскание в пользу исполнителя в соответствии с правилами Положения Национального банка о выпуске электронных денег. То есть в вопросе задолженности они приравниваются к обычным средствам.

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Требования к деятельности страховщиков

Второе нововведение касается требований НБУ в отношении обеспечения платежеспособности и инвестиционной деятельности страховых компаний. 1 октября вступит в силу постановление Правления НБУ от 7 августа 2026 года № 87, которое отменит переходную норму для компаний.

Речь идет о возможности во время военного положения и в течение года после его завершения включать в перечень приемлемых активы в банке-резиденте, не выполняющего пруденциальных нормативов, за нарушение которых регулятор не применяет меры воздействия.

Страховщикам придется самостоятельно проверять выполнение установленных нормативов. Кроме того, будут внесены отдельные согласовательные изменения в формулу расчета капитала платежеспособности страховой компании.

Выплата пенсий на карты

Укрэксимбанк прекратит сотрудничество с Пенсионным фондом в части обслуживания счетов клиентов — получателей субсидий, льгот, различных социальных выплат и пенсионного обеспечения. Иными словами, деньги от государства на карты поступать не будут.

Украинцы должны были сменить банковское учреждение до 15 сентября и уведомить контролирующий орган. Кто не успел этого сделать, получит в октябре пенсию наличными через Укрпошту. Поэтому стоит следить за графиком выплат и не пропустить уведомление от оператора почтовой связи.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше изменят правила выдачи удостоверения личности — dowód osobisty. С 1 декабря 2026 года больше не придется получать документ лишь по месту подачи заявления. Процесс передачи готовых удостоверений между учреждениями станет более прозрачным.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине расширили возможности онлайн-регистрации брака через Дію. Изменения касаются людей, которые после смерти мужа или жены решили создать новую семью. Система будет автоматически проверять данные при наличии актовой записи.