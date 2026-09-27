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Главная Экономика В "Дія" расширили возможности заключения брака онлайн: что изменилось

В "Дія" расширили возможности заключения брака онлайн: что изменилось

Ua ru
27 сентября 2026 14:10
Дія расширила возможности услуги брак онлайн: кто может ею воспользоваться
Дія. Фото: Новини.LIVE

В Украине расширили перечень лиц, которые могут воспользоваться услугой онлайн-регистрации брака в приложении "Дія". Нововведение касается тех, кто после потери мужа или жены решил вновь создать семью. Ранее таким гражданам приходилось лично обращаться в отдел ГРАГС. Теперь подать заявление и заключить брак можно без посещения учреждения — прямо в приложении.

Сайт Новини.LIVE выяснил, как будет работать эта услуга с учетом нововведений.

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Как будет работать новая возможность

Для оформления брака Дія будет проверять информацию в государственном реестре актов гражданского состояния. Если в ГРАГС уже есть запись об акте смерти предыдущего мужа или жены, система автоматически подтвердит эти данные. После этого пользователь получит возможность подать заявление на брак онлайн. В дальнейшем брак можно будет оформить дистанционно с новым партнером или партнершей.

Таким образом, людям, которые потеряли супруга и хотят официально создать новую семью, больше не нужно начинать процедуру с личного обращения в ГРАГС.

Кто запустил услугу

Расширение возможностей онлайн-брака реализовали Министерство юстиции и Министерство цифровой трансформации. Проект получил поддержку швейцарско-украинской программы EGAP, которую реализует Фонд "Восточная Европа".

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Как воспользоваться услугой

Прежде всего, на вашем смартфоне должно быть установлено приложение "Дія":

  1. Перейдите в раздел "Сервисы" — "Семья" — "Брак онлайн".
  2. Выберите опцию "Сделать предложение" и отправьте уведомление/ссылку своему партнеру через удобный мессенджер.
  3. Партнер должен принять предложение в течение 14 дней.
  4. После согласия заполните свои данные для совместного заявления в течение 12 часов.
  5. Выберите удобную дату и время для проведения онлайн-церемонии (самая ближайшая доступная — через 5 дней).
  6. Определитесь с фамилией после вступления в брак (оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную).
  7. Подпишите заявление с помощью "Дія.Підпис" и оплатите административный сбор.
  8. Дождитесь проверки заявления Цифровым офисом ДРАЦС. В назначенное время присоединитесь к видеоцеремонии прямо в приложении "Дія" (продолжительность — до 30 минут)

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, как студенты могут вернуть средства за оплаченный контракт через «Дию». Для участия в программе студент должен сначала обратиться с заявлением и необходимым пакетом подтверждающих документов в администрацию своего учебного заведения. После обработки данных в приложении появится персональный цифровой сертификат.

Также Новини.LIVE сообщали, что изменяется совместное имущественное завещание после смерти одного из супругов. В ходе семейной жизни у мужа и жены обычно есть совместное имущество — квартира, дом, земля, автомобиль или сбережения. Чтобы заранее определить его дальнейшую судьбу, муж и жена могут воспользоваться совместным завещанием.

госуслуги брак смерть онлайн-услуги Дія замужество
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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