Дія розширила послугу шлюбу онлайн: хто може скористатися

Дія. Фото: Новини.LIVE

В Україні розширили перелік людей, які можуть скористатися послугою одруження онлайн у застосунку "Дія". Нововведення стосується тих, хто після втрати чоловіка або дружини вирішив знову створити сім'ю. Раніше таким громадянам доводилося особисто звертатися до відділу ДРАЦС. Тепер подати заяву та одружитись можна без відвідування установи — прямо в застосунку.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як працюватиме послуга з нововведеннями.

Реклама

Як працюватиме нова можливість

Для оформлення шлюбу Дія перевірятиме інформацію в державному реєстрі актів цивільного стану. Якщо в ДРАЦС уже є актовий запис про смерть попереднього чоловіка або дружини, система автоматично підтвердить ці дані. Після цього користувач отримає можливість подати заяву на шлюб онлайн. Надалі одруження можна буде оформити дистанційно з новим партнером або партнеркою.

Таким чином, людям, які втратили подружжя та хочуть офіційно створити нову сім'ю, більше не потрібно починати процедуру з особистого звернення до ДРАЦС.

Хто запустив послугу

Розширення можливостей онлайн-шлюбу реалізували Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації. Проєкт отримав підтримку швейцарсько-української Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

Читайте також:

Як скористатись послугою

Першочергово, що має бути — встановлений застосунок "Дія" на вашому смартфоні:

Перейдіть до розділу "Сервіси" — "Сім'я" — "Шлюб онлайн". Виберіть опцію "Зробити пропозицію" та надішліть сповіщення/посилання своєму партнеру через зручний месенджер. Партнер має прийняти пропозицію протягом 14 днів. Після згоди заповніть свої дані для спільної заяви протягом 12 годин. Виберіть зручну дату та час для проведення онлайн-церемонії (найближча доступна — за 5 днів). Визначтеся з прізвищем після одруження (залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне). Підпишіть заяву за допомогою "Дія.Підпис" та сплатіть адміністративний збір. Дочекайтеся перевірки заяви Цифровим офісом ДРАЦС.У призначений час долучіться до відеоцеремонії прямо в застосунку "Дія" (тривалість — до 30 хвилин)

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, як студенти можуть повернути кошти за оплачений контракт через Дію. Для участі в програмі студент має спочатку звернутися із заявою та необхідним пакетом підтверджувальних документів до адміністрації свого навчального закладу. Після опрацювання даних у застосунку з'явиться персональний цифровий сертифікат.

Також Новини.LIVE повідомляли, що змінює спільний майновий заповіт після смерті одного з подружжя. Під час сімейного життя чоловік і дружина зазвичай мають спільне майно — квартиру, будинок, землю, автомобіль або заощадження. Щоб заздалегідь визначити його подальшу долю, чоловік і дружина можуть скористатися спільним заповітом.