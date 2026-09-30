Виплата пенсій і стягнення боргів: яких фінансових нововведень чекати українцям у жовтні

Люди на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Українців чекає кілька вагомих нововведень у жовтні 2026 року, які торкнуться фінансів громадян. Мова йде про виплату пенсійного забезпечення в одній із банківських установ, діяльність страхових компаній і стягнення коштів на рахунках у межах виконавчого провадження. Ми розібралися, до яких змін варто готуватися людям найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні фінансові нововведення жовтня.

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Що зміниться для боржників в Україні

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку виконання судових рішень, рішень інших органів та цифровізації окремих етапів виконавчого провадження" від 09.07.2026 №4833-IX набуде чинності 23 жовтня.

Згідно з документом, якщо раніше процедура передбачала тільки автоматизований арешт коштів боржників, то після змін буде охоплювати весь цикл виконавчих дій — від знаходження рахунків до примусового списання коштів. Іншими словами, блокуванням банківських карток все не обмежиться.

Навіть електронні гроші не будуть захищенні. Новий механізм прямо передбачає їх арешт і стягнення на користь виконавця за правилами Положення Національного банку про випуск електронних грошей. Тобто у питанні заборгованості вони прирівняні до звичайних коштів.

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Вимоги щодо діяльності страховиків

Друге нововведення стосується вимог НБУ стосовно забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страхових компаній. 1 жовтня набере чинності постанова Правління НБУ від 7 серпня 2026 року № 87, яка скасує перехідну норму для фірм.

Йдеться про можливість під час воєнного стану і протягом року після його завершення включати до переліку прийнятних активи у банку-резидентові, що не виконує пруденційних нормативів, за порушення яких регулятор не застосовує заходів впливу.

Страховикам доведеться самостійно перевіряти виконання встановлених нормативів. Плюс будуть внесені окремі узгоджувальні зміни до формули розрахунку капіталу платоспроможності страхової компанії.

Виплата пенсій на картки

Укрексімбанк припинить співпрацю з Пенсійним фондом у частині обслуговування рахунків клієнтів — отримувачів субсидій, пільг, різних соціальних виплат і пенсійного забезпечення. Іншими словами, кошти від держави на картки приходити не будуть.

Українці мали змінити банківську установу до 15 вересня і повідомити контролюючий орган. Хто не встиг цього зробити, отримає у жовтні пенсію готівкою через Укрпошту. Тому варто слідкувати за графіком виплат і не пропустити сповіщення від оператора поштового зв’язку.

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