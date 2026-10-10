Автоматичне списання боргів з рахунків: як працюватиме нова система

Підрахунок. Фото: Pexels

В Україні змінюється порядок взаємодії банків із Державною виконавчою службою. Це має спростити стягнення коштів із рахунків боржників. Водночас це не означає, що банки почнуть безпідставно списувати гроші всіх українців без рішення або виконавчого документа.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, кого насправді стосуватиметься новий механізм, як швидко можуть стягнути кошти та що варто перевірити власникам рахунків.

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Що зміниться після підключення банків

В Україні вже працює автоматизована система виконавчого провадження (АСВП). Наразі до неї підключені державні банки, а Мін'юст планує розширити участь системи на всі банки. За словами відомства, головна мета такого підключення — швидше знаходити кошти боржників та проводити стягнення. Водночас автоматизація має пришвидшити і зворотну процедуру. Після погашення заборгованості арешт із рахунків та інформацію про боржника в реєстрі мають знімати оперативніше.

Коли гроші можуть списати з рахунку

Як повідомляють експерти, нововведення стосуються боржників, щодо яких уже відкрито виконавче провадження на підставі виконавчого документа. Такими документами можуть бути, зокрема, судові рішення.

Рішення про відкриття та закриття виконавчого провадження, звернення стягнення та інші процесуальні дії ухвалює державний або приватний виконавець.

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Чому стягнення стане швидшим

Після надходження запиту через АСВП банки перевірятимуть нові документи щогодини та мають відповідати протягом години у робочий час. Далі виконавець накладає арешт і надсилає платіжну інструкцію. Завдяки цьому процедура, яка раніше могла тривати кілька днів, скорочуватиметься до кількох годин.

Механізм поширюватиметься не лише на звичайні банківські рахунки. За словами фахівців, він також охоплюватиме електронні гроші, гаманці та депозитні рахунки.

Які борги можуть стягувати

Перелік не обмежується кредитами чи аліментами:

заборгованість за комунальні послуги;

борги за послуги зв'язку;

штрафи, зокрема за порушення правил дорожнього руху;

зобов'язання, підтверджені судовими рішеннями;

інші борги, щодо яких існує виконавчий документ.

Окрему увагу фахівці звертають на комунальні борги. Для деяких таких вимог можливе спрощене судове провадження на підставі судового наказу. Якщо ж людина не погоджується з нарахуваннями, вона може оскаржувати відповідне рішення у встановленому порядку.

Які гроші не можна стягувати

Автоматизація не скасовує обмежень щодо коштів, на які за законом не може бути звернене стягнення.

Якщо були списані кошти, які мають спеціальний статус і не повинні використовуватися для погашення боргу, фахівці радять звертатись до банку або виконавчої служби.

Це стосується, зокрема, окремих соціальних виплат. У такій ситуації потрібно надати документи, які підтверджують призначення коштів.

Чи стосуватиметься це рахунків за кордоном

Автоматичний обмін даними щодо закордонних банківських рахунків поки не працює. Для такого механізму необхідні зміни до законодавства та домовленості з іншими державами. Наявність рахунку в іноземному банку сама по собі не означає, що з нього автоматично стягнуть кошти за українським боргом через описаний механізм.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE вже повідомляли, що нова система стягнення боргів запрацює вже з 23 жовтня. Згідно з документом, якщо раніше процедура передбачала тільки автоматизований арешт коштів боржників, то після змін буде охоплювати весь цикл виконавчих дій. Відтепер блокуванням банківських карток все не обмежиться.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з боржників за електроенергію може не платити за підключення світла. НКРЕКП змінила правила роздрібного ринку електроенергії. Нові правила передбачають звільнення від оплати для тих, чиї борги не перевищують половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.