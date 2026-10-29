Батьки гуляють з дитиною. Фото: Pexels

Держава намагається всесторонньо підтримувати українські родини, які виховують дітей. Окрема соціальна гарантія передбачена при народженні дитини. Один з батьків може оформити одноразову виплату у розмірі 50 000 грн, подавши заяву у визначений законом строк. Разом з тим існують різні обставини, за яких право на допомогу можна втратити.

Про це повідомляє "Мережа правового розвитку", передають Новини.LIVE.

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Хто може отримати допомогу та як її оформити

Подати заяву на призначення виплати може один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає після народження. Якщо в сім'ї народилася двійня чи трійня, допомога призначається на кожну дитину. З 1 січня 2026 року розмір виплати складає 50 000 грн. Вона виплачується одноразово і в повному обсязі.

Для оформлення допомоги потрібно подати заяву за формою, затвердженою постановою Кабміну від 25 червня 2025 року №765. До неї потрібно додати копії паспорта заявника, свідоцтво про народження дитини та рішення про встановлення опіки, якщо документи подаються опікуном.

На оформлення допомоги батькам надається 12 місяців від дня народження дитини. Подати заяву та документи можна як до сервісного центру Пенсійного фонду, так і до ЦНАПу.

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Юристи радять батькам звернути увагу на важливі обставини, за яких виплати на дитину припиняються.

Допомога не надається в разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;

нецільового використання коштів на дитину;

неналежні умови для повноцінного утримання та виховання дитини;

звільнення опікуна від його повноважень або припинення опіки.

Держава перевіряє використання допомоги

Батьки мають використовувати отримані від держави кошти виключно за прямим призначенням, наприклад, на харчування дитини, догляд та розвиток. Органи соціального захисту та Пенсійний фонд мають право перевіряти на що саме витрачаються кошти, зокрема, можливі виїзні перевірки, а також аналіз документів.

Щоб уникнути можливих проблем, батькам рекомендують зберігати чеки та інші документи, які підтверджують витрати на дитину. Особливо це стосується великих покупок. Потрібно уважно контролювати використання коштів та уникати витрат допомоги на інші потреби, не пов'язані безпосередньо з дитиною. У разі перевірки необхідно співпрацювати з працівниками соціальних служб й надавати всі пояснення та документи.

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