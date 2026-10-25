Чоловік біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

В Україні змінюють формат надання соціальної допомоги сім'ям, які опинилися у важких життєвих обставинах та отримують низькі доходи. В рамках переформатування виплат Верховна Радаь13 жовтня ухвалила закон про Базову соціальну допомогу. Розмір допомоги будуть визначати як різницю між установленою базовою величиною для сім'ї та її доходом.

Про ключові зміни та те, яких категорій громадян вони стосуватимуться, розповіла страховий агент Наталія Бубнова, передають Новини.LIVE.

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Кого стосуватимуться нововведення

Як пояснила фахівчиня, новий порядок передбачає об'єднання різних видів соціальної підтримки населення в одну.

Зміни торкнуться:

одиноких матерів;

багатодітних родин;

дітей, батьки яких не платять аліменти;

малозабезпечених сімей;

громадян, які не мають права на пенсію;

інших окремих отримувачів соцдопомоги.

Як визначатимуть розмір виплат

Фіксованої суми, яку гарантовано отримуватимуть українці, не передбачено. Об'єм фінансової підтримки визначатиметься в індивідуальному порядку для кожної сім'ї з урахуванням середньомісячного доходу, складу домогосподарства та майнового стану.

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Під час призначення допомоги будуть дотримуватися загального принципу — визначення різниці між установленою базовою величиною для родини та її доходом. На остаточний розмір виплати будуть впливати конкретні обставини сім'ї, тому одним платитимуть більше, іншим — менше.

Родини отримуватимуть не тільки гроші

В межах програми буде надаватися соціальний супровід сімей. Наприклад, соціальний менеджер зможе допомогти у пошуку роботи працездатним членам родини або організувати потрібні соцпослуги. Тобто, українці отримуватимуть не лише кошти на картку, а й повноцінну допомогу для подолання складних обставин та відновлення економічної активності.

Важливі дати для отримувачів соцвиплат

Верховна Рада ухвалила закон у другому читанні 13 жовтня 2026 року, але його введення у дію заплановане з 1 січня 2028 року. При цьому з 1 січня до 31 грудня 2028 року триватиме перехідний період, за який отримувачі допомоги зможуть перейти на новий формат виплат. Відповідно, українцям не обов'язково поспішати з оформленням допомоги за новими правилами.

Наразі в Україні окремо діє експериментальний проєкт Базової соціальної допомоги, для якого передбачені окремі умови. Участь в ньому добровільна.

Раніше Новини.LIVE писали, яку допомогу призначають безробітним українцям у 2026 році. Максимальна допомога по безробіттю становить 8 647 гривень на місяць, але претендувати на суму можуть далеко не всі. Розмір виплати залежить від стажу, зарплати та категорії отримувача.

Також Новини.LIVE інформували про соціальні гарантії для звільнених з полону. Закон передбачає для таких громадян комплексну підтримку. Зокрема, одноразову державну грошову допомогу і медичну, психологічну та реабілітаційну підтримку.