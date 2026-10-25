Мужчина возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В Украине меняют формат оказания социальной помощи семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах и имеющим низкие доходы. В рамках реформирования выплат Верховная Рада 13 октября приняла закон о базовой социальной помощи. Размер помощи будет определяться как разница между установленной базовой величиной для семьи и ее доходом.

О ключевых изменениях и о том, каких категорий граждан они коснутся, рассказала страховой агент Наталья Бубнова, передают Новини.LIVE.

Реклама

Кого коснутся нововведения

Как пояснила специалист, новый порядок предусматривает объединение различных видов социальной поддержки населения в один.

Изменения коснутся:

одиноких матерей;

многодетных семей;

детей, родители которых не платят алименты;

малообеспеченных семей;

граждан, не имеющих права на пенсию;

других отдельных получателей социальной помощи.

Как будет определяться размер выплат

Фиксированной суммы, которую украинцы будут гарантированно получать, не предусмотрено. Объем финансовой поддержки будет определяться в индивидуальном порядке для каждой семьи с учетом среднемесячного дохода, состава домохозяйства и имущественного положения.

Читайте также:

При назначении помощи будет соблюдаться общий принцип — определение разницы между установленной базовой величиной для семьи и ее доходом. На окончательный размер выплаты будут влиять конкретные обстоятельства семьи, поэтому одним будут платить больше, другим — меньше.

Семьи будут получать не только деньги

В рамках программы будет осуществляться социальное сопровождение семей. Например, социальный менеджер сможет помочь в поиске работы трудоспособным членам семьи или организовать необходимые социальные услуги. То есть украинцы будут получать не только средства на карту, но и полноценную помощь в преодолении сложных обстоятельств и восстановлении экономической активности.

Важные даты для получателей социальных выплат

Верховная Рада приняла закон во втором чтении 13 октября 2026 года, но его вступление в силу запланировано на 1 января 2028 года. При этом с 1 января по 31 декабря 2028 года продлится переходный период, в течение которого получатели помощи смогут перейти на новый формат выплат. Соответственно, украинцам не обязательно спешить с оформлением помощи по новым правилам.

В настоящее время в Украине отдельно действует экспериментальный проект "Базовая социальная помощь", для которого предусмотрены отдельные условия. Участие в нем добровольное.

Ранее Новини.LIVE писали, какое пособие назначают безработным украинцам в 2026 году. Максимальное пособие по безработице составляет 8 647 гривен в месяц, но претендовать на эту сумму могут далеко не все. Размер выплаты зависит от стажа, зарплаты и категории получателя.

Также Новини.LIVE сообщали о социальных гарантиях для освобожденных из плена. Закон предусматривает для таких граждан комплексную поддержку. В частности, единовременную государственную денежную помощь, а также медицинскую, психологическую и реабилитационную поддержку.