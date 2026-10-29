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Главная Экономика 50 000 грн на новорожденного: какие ошибки могут лишить семью пособия

50 000 грн на новорожденного: какие ошибки могут лишить семью пособия

Ua ru
29 октября 2026 07:15
Пособие при рождении ребенка: за что могут прекратить выплаты в 2026 году Pexels
Родители гуляют с ребенком. Фото: Pexels

Государство стремится всесторонне поддерживать украинские семьи, воспитывающие детей. Отдельная социальная гарантия предусмотрена при рождении ребенка. Один из родителей может оформить единовременную выплату в размере 50 000 грн, подав заявление в установленный законом срок. Вместе с тем существуют различные обстоятельства, при которых право на пособие может быть утрачено.

Об этом сообщает "Сеть правового развития", передают Новини.LIVE.

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Кто может получить пособие и как его оформить

Подать заявление на назначение выплаты может один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает после рождения. Если в семье родились двойня или тройня, пособие назначается на каждого ребенка. С 1 января 2026 года размер выплаты составляет 50 000 грн. Она выплачивается единовременно и в полном объеме.

Для оформления пособия необходимо подать заявление по форме, утвержденной постановлением Кабмина от 25 июня 2025 года № 765. К нему необходимо приложить копии паспорта заявителя, свидетельство о рождении ребенка и решение об установлении опеки, если документы подаются опекуном.

На оформление пособия родителям предоставляется 12 месяцев со дня рождения ребенка. Подать заявление и документы можно как в сервисный центр Пенсионного фонда, так и в ЦНАП.

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Как не лишиться социальной помощи

Юристы советуют родителям обратить внимание на важные обстоятельства, при которых выплаты на ребенка прекращаются.

Пособие не предоставляется в случае:

  • лишения получателя помощи родительских прав;
  • временного помещения ребенка на полное государственное содержание;
  • изъятия ребенка без лишения родительских прав;
  • нецелевого использования средств, предназначенных для ребенка;
  • ненадлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;
  • освобождение опекуна от его полномочий или прекращение опеки.

Государство проверяет использование пособия

Родители должны использовать полученные от государства средства исключительно по прямому назначению, например, на питание ребенка, уход и развитие. Органы социальной защиты и Пенсионный фонд имеют право проверять, на что именно тратятся средства, в частности, возможны выездные проверки, а также анализ документов.

Чтобы избежать возможных проблем, родителям рекомендуется сохранять чеки и другие документы, подтверждающие расходы на ребенка. Особенно это касается крупных покупок. Необходимо внимательно контролировать использование средств и избегать расходования пособия на другие нужды, не связанные непосредственно с ребенком. В случае проверки необходимо сотрудничать с сотрудниками социальных служб и предоставлять все объяснения и документы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинки имеют право на предродовое пособие. Выплаты назначаются независимо от того, работает ли женщина официально. При этом порядок начисления пособия для застрахованных и безработных женщин различается.

Также Новини.LIVE писали об изменении формата предоставления социальной помощи в Украине. Различные соцвыплаты объединят в одну. При определении размера помощи будут учитывать как доход, так и обстоятельства конкретной семьи.

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Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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