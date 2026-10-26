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Главная Экономика Дородовая помощь: как назначается и от чего зависит ее размер

Дородовая помощь: как назначается и от чего зависит ее размер

Ua ru
26 октября 2026 06:22
Пособие беременным без официальной работы: сколько можно получить в 2026 году Новини.LIVE
Женщина возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцы имеют право на ряд соцвыплат от государства. Немало внимания уделяется семьям с детьми, чтобы поддержать граждан на разных этапах родительства. В частности, поддержку могут получить беременные женщины, независимо от того, имеют ли они официальную работу. Однако размер пособия для безработной украинки и трудоустроенной может существенно отличаться.

Об этом сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на информацию главного управления Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

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От чего зависит размер выплат

В 2026 году размер дородовой помощи от государства зависит непосредственно от статуса женщины. То есть от того, официально ли она трудоустроена или же относится к незастрахованным категориям, например, еще учится в вузе или является безработной.

Работающим женщинам пособие в связи с беременностью назначается автоматически, а его размер зависит от индивидуальных обстоятельств. Лист нетрудоспособности автоматически направляется работодателю, а тот оформляет заявление и подает его в ПФУ.

Безработные женщины должны самостоятельно обращаться в сервисный центр ПФУ, чтобы получить положенное пособие. Для них размер выплаты в 2026 году фиксирован и составляет 7 000 грн в месяц. Подать заявку необходимо не позднее чем через 6 месяцев со дня рождения ребенка.

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На какой период назначается пособие

Для неработающих женщин пособие рассчитывается суммарно и назначается в полном объеме за 70 календарных дней до родов и 56 дней после них. Если роды были тяжелыми или женщина родила двоих или более детей, послеродовой период для расчета выплаты увеличивается до 70 календарных дней.

Отдельные гарантии предусмотрены для женщин, отнесенных к 1-й категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Для них общий срок пособия составляет 180 календарных дней, из которых 90 — до родов и 90 — после родов.

Как оформить пособие

Женщина может обратиться лично в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или подать заявление через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Также доступно дистанционное оформление — через портал "Дія" или отправка документов по почте по адресу территориального управления ПФУ.

Для получения выплаты необходимо предоставить заявление установленной формы и информацию о записи в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды". Однако это не обязательное требование, документ предоставляется только при его наличии.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE сообщали, что денежную помощь после рождения ребенка можно будет получить по упрощенным правилам. Об обновлении условий с 2027 года объявили в Германии. Изменения коснутся как граждан страны, так и украинцев, находящихся там.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в приложении "Дія" началось тестирование двух социальных выплат для родителей, которые в будущем можно будет оформить онлайн. Речь идет о пособии в связи с беременностью и родами и пособии по уходу за ребенком до одного года. В ближайшем будущем цифровые сервисы пополнятся помощью "єЯсла".

соцвыплаты роды социальная защита госпомощь детские выплаты
Писаренко Владислав - редактор
Автор:
Писаренко Владислав

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