В Германии изменят условия выплаты Kindergeld: как будут выплачивать пособие на детей с 2027 года

Деньги после рождения ребенка: в Германии упростят получение пособия
В Германии родителям больше не придется каждый раз отдельно подавать заявление на пособие Kindergeld после рождения ребенка. С 2027 года выплаты начнут назначаться автоматически, если Familienkasse будет располагать всеми необходимыми данными. Однако новые правила вступят в силу не для всех сразу.
Когда ожидать изменений и как они повлияют на украинских родителей, рассказывает Новини.LIVE.
Новые правила для семей с несколькими детьми
Первый этап начнется весной 2027 года. Если родители уже получают Kindergeld на старшего ребенка, а затем у них рождается еще один, Familienkasse сможет использовать данные, которые уже есть в системе, и сама начнет выплачивать деньги на новорожденного ребенка тому из родителей, кто уже получает Kindergeld.
Если родился первый ребенок
Второй этап планируется запустить в конце 2027 года. Тогда автоматические выплаты должны распространиться и на первенцев.
Но для этого должны выполняться определенные условия:
- один из родителей проживает вместе с ребенком в Германии;
- хотя бы один из родителей работает в стране.
Также для автоматической выплаты важно, чтобы в системе был указан IBAN одного из родителей. Его уже сейчас можно сообщить в налоговое управление через ELSTER или специальное приложение IBAN+.
Как государство узнает о появлении ребенка
После регистрации рождения информация передается в Федеральное центральное налоговое управление Германии. Оно присваивает ребенку налоговый номер и передает необходимые данные в Familienkasse.
Кому все равно придется подавать заявление
Автоматическая система будет работать только в том случае, если Familienkasse располагает всеми необходимыми сведениями и видит право на выплату. Если же возникают вопросы, родителям пришлют уведомление. В нем будет предварительно заполненное заявление, которое можно дополнить необходимой информацией.
Например, дополнительные данные могут понадобиться, если речь идет о работе одного из родителей в качестве самозанятого лица.
Сколько будут платить
В 2026 году Kindergeld составляет 259 евро в месяц на каждого ребенка. С 2027 года правительство планирует повысить выплату до 267 евро, а с 2028 года — до 272 евро на ребенка ежемесячно.
Для украинских семей в Германии принцип будет таким же, как и для остальных родителей: если есть право на Kindergeld и Familienkasse располагает всеми необходимыми данными, выплату смогут назначить без отдельного заявления.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может получать выплаты по программе "Ясла" после возвращения на работу. Родителям выплачивают 8 000 гривен в месяц, а для семей с ребенком с инвалидностью предусмотрено 12 000 гривен. Подать заявление можно в течение шести месяцев после выхода на работу, а средства поступают на специальный счет "Забота о ребенке".
Также Новини.LIVE писали о новых выплатах детям и людям с инвалидностью с детства в 2027 году. Пособие будет состоять из базовой суммы и надбавки на уход, а его размер будет зависеть от категории и потребности в постоянном уходе. Ежемесячные выплаты составят от 3 до 16 000 гривен, а для тех, кому надбавку уже назначили, перерасчет проведут без подачи нового заявления.