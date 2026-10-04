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Главная Экономика Деньги после рождения ребенка: в Германии упростят получение пособия

Деньги после рождения ребенка: в Германии упростят получение пособия

Ua ru
4 октября 2026 19:15
В Германии изменят условия выплаты Kindergeld: как будут выплачивать пособие на детей с 2027 года
Мать с младенцем. Фото: Magnific

В Германии родителям больше не придется каждый раз отдельно подавать заявление на пособие Kindergeld после рождения ребенка. С 2027 года выплаты начнут назначаться автоматически, если Familienkasse будет располагать всеми необходимыми данными. Однако новые правила вступят в силу не для всех сразу.

Когда ожидать изменений и как они повлияют на украинских родителей, рассказывает Новини.LIVE.

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Новые правила для семей с несколькими детьми

Первый этап начнется весной 2027 года. Если родители уже получают Kindergeld на старшего ребенка, а затем у них рождается еще один, Familienkasse сможет использовать данные, которые уже есть в системе, и сама начнет выплачивать деньги на новорожденного ребенка тому из родителей, кто уже получает Kindergeld.

Если родился первый ребенок

Второй этап планируется запустить в конце 2027 года. Тогда автоматические выплаты должны распространиться и на первенцев.

Но для этого должны выполняться определенные условия:

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  • один из родителей проживает вместе с ребенком в Германии;
  • хотя бы один из родителей работает в стране.

Также для автоматической выплаты важно, чтобы в системе был указан IBAN одного из родителей. Его уже сейчас можно сообщить в налоговое управление через ELSTER или специальное приложение IBAN+.

Как государство узнает о появлении ребенка

После регистрации рождения информация передается в Федеральное центральное налоговое управление Германии. Оно присваивает ребенку налоговый номер и передает необходимые данные в Familienkasse.

Кому все равно придется подавать заявление

Автоматическая система будет работать только в том случае, если Familienkasse располагает всеми необходимыми сведениями и видит право на выплату. Если же возникают вопросы, родителям пришлют уведомление. В нем будет предварительно заполненное заявление, которое можно дополнить необходимой информацией.

Например, дополнительные данные могут понадобиться, если речь идет о работе одного из родителей в качестве самозанятого лица.

Сколько будут платить

В 2026 году Kindergeld составляет 259 евро в месяц на каждого ребенка. С 2027 года правительство планирует повысить выплату до 267 евро, а с 2028 года — до 272 евро на ребенка ежемесячно.

Для украинских семей в Германии принцип будет таким же, как и для остальных родителей: если есть право на Kindergeld и Familienkasse располагает всеми необходимыми данными, выплату смогут назначить без отдельного заявления.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может получать выплаты по программе "Ясла" после возвращения на работу. Родителям выплачивают 8 000 гривен в месяц, а для семей с ребенком с инвалидностью предусмотрено 12 000 гривен. Подать заявление можно в течение шести месяцев после выхода на работу, а средства поступают на специальный счет "Забота о ребенке".

Также Новини.LIVE писали о новых выплатах детям и людям с инвалидностью с детства в 2027 году. Пособие будет состоять из базовой суммы и надбавки на уход, а его размер будет зависеть от категории и потребности в постоянном уходе. Ежемесячные выплаты составят от 3 до 16 000 гривен, а для тех, кому надбавку уже назначили, перерасчет проведут без подачи нового заявления.

Германия выплаты дети финансовая помощь деньги
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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