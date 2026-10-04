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Головна Економіка Гроші після народження дитини: у Німеччині спростять отримання допомоги

Гроші після народження дитини: у Німеччині спростять отримання допомоги

Ua ru
4 жовтня 2026 19:15
У Німеччині змінять умови Kindergeld: як платитимуть допомогу на дітей з 2027 року
Мати з немовлям. Фото: Magnific

У Німеччині батькам більше не доведеться щоразу окремо подавати заяву на допомогу Kindergeld після народження дитини. З 2027 року виплати почнуть призначати автоматично, якщо Familienkasse матиме всі потрібні дані. Але нові правила почнуть діяти не для всіх одразу.

Коли чекати змін і як вони вплинуть на українських батьків, розповідає Новини.LIVE.

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Нові правила для сімей із кількома дітьми

Перший етап почнеться навесні 2027 року. Якщо батьки вже отримують Kindergeld на старшу дитину, а потім у них народжується ще одна, Familienkasse зможе використати дані, які вже є в системі, і сама почне виплачувати гроші на новонароджену дитину тому з батьків, хто вже отримує Kindergeld.

Якщо народилася перша дитина

Другий етап планують запустити наприкінці 2027 року. Тоді автоматичні виплати мають поширити і на первістків.

Але для цього мають виконуватися певні умови:

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  • один із батьків живе разом із дитиною в Німеччині;
  • хоча б один із батьків працює в країні.

Також для автоматичної виплати важливо, щоб у системі був IBAN одного з батьків. Його вже зараз можна повідомити податковому управлінню через ELSTER або спеціальний застосунок IBAN+. 

Як держава дізнається про появу дитини

Після реєстрації народження інформація передається до Федерального центрального податкового управління Німеччини. Воно присвоює дитині податковий номер і передає необхідні дані Familienkasse.

Кому все одно доведеться подавати заяву

Автоматична система працюватиме лише тоді, коли Familienkasse має всі необхідні відомості та бачить право на виплату. Якщо ж виникають питання, батькам надішлють повідомлення. У ньому буде попередньо заповнена заява, яку можна доповнити необхідною інформацією.

Наприклад, додаткові дані можуть знадобитися, якщо йдеться про роботу одного з батьків як самозайнятої особи.

Скільки платитимуть

У 2026 році Kindergeld становить 259 євро на місяць на кожну дитину. З 2027 року уряд планує підвищити виплату до 267 євро, а з 2028 року — до 272 євро на дитину щомісяця. 

Для українських сімей у Німеччині принцип буде таким самим, як і для решти батьків: якщо є право на Kindergeld і Familienkasse має всі необхідні дані, виплату зможуть призначити без окремої заяви.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто може отримувати виплати за програмою "єЯсла" після повернення на роботу. Батькам платять 8 000 гривень на місяць, а для родин із дитиною з інвалідністю передбачено 12 000 гривень. Подати заяву можна протягом шести місяців після виходу на роботу, а кошти надходять на спеціальний рахунок "Турбота про дитину".

Також Новини.LIVE писали про нові виплати дітям та людям з інвалідністю з дитинства у 2027 році. Допомога складатиметься з базової суми та надбавки на догляд, а розмір залежатиме від категорії та потреби в постійному догляді. Щомісячні виплати становитимуть від 3 до 16 тисяч гривень, а для тих, кому надбавку вже призначили, перерахунок проведуть без нової заяви.

Німеччина виплати діти фінансова допомога гроші
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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