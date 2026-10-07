В Дии тестируют две новые выплаты для родителей: кто сможет их получить

Мать и младенец. Фото: Новини.LIVE

Оформление финансовой помощи родителям планируется упростить и сделать более автоматизированным. В приложении "Дія" началось пилотное бета-тестирование двух социальных услуг, связанных с рождением и уходом за ребенком. Пока новый механизм тестируется на ограниченном количестве участников. Однако после успешного тестирования услуги планируется открыть для всех пользователей.

Сайт Новини.LIVE выяснил, какие выплаты в скором времени станут доступны родителям новорождённых.

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Какие выплаты сейчас тестируют

Речь идет о двух услугах:

пособие в связи с беременностью и родами;

пособие по уходу за ребенком до одного года.

К пилотному тестированию присоединились около 400 женщин, которые заранее зарегистрировались для участия. Если тестирование пройдет успешно, новые услуги станут доступны для всех пользователей приложения "Дія".

Как можно будет оформить выплаты

Минсоцполитики совместно с Минцифрой уже провели альфа-тестирование системы. В ходе него технические команды проверили весь процесс — от заполнения и подачи заявления до принятия решения о назначении пособия.

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В дальнейшем часть необходимой информации система будет собирать автоматически. "Дія" и Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС) будут получать нужные сведения, а проверка данных будет проходить через соответствующие государственные реестры.

Через сколько времени родители смогут получить средства

После проведения проверок ЕИССС автоматически сформирует проект решения. Он может предусматривать назначение пособия или отказ в его назначении.

После этого сотруднику Пенсионного фонда Украины останется проверить и согласовать подготовленное решение. Согласно постановлению, ПФУ должен рассмотреть заявление в течение трех рабочих дней. Ожидается, что такой подход сократит время между подачей заявления, назначением пособия и получением средств.

В Дии также готовят "єЯсла"

Помимо двух услуг, которые уже проходят бета-тестирование, в ближайшее время должно начаться пилотное тестирование пособия для работающих родителей — "єЯсла". Таким образом, цифровые услуги должны охватить различные виды помощи, связанные с беременностью, рождением ребенка и уходом за ним.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как украинцам в Германии получить финансовую помощь после рождения ребенка. Выплаты начнутся с 2027 года. Если родители уже получают пособие на старшего ребенка, а затем у них рождается еще один, система сможет использовать имеющиеся данные и сама начнет выплачивать деньги на новорожденного тому из родителей, кто уже получает деньги.

Также Новини.LIVE сообщали, как безработные могут получать до 18 тысяч гривен ежемесячно. Один из вариантов — присоединиться к "Армии восстановления". Это общественно полезные работы, к которым служба занятости привлекает людей, которые пока не нашли постоянную работу.