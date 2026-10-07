У Дії тестують дві нові виплати для батьків: хто зможе отримати

Мати і немовля. Фото: Новини.LIVE

Оформлення фінансової допомоги для батьків хочуть зробити простішим і більш автоматизованим. У застосунку "Дія" розпочалося пілотне бета-тестування двох соціальних послуг, пов’язаних із народженням та доглядом за дитиною. Поки новий механізм перевіряють на обмеженій кількості учасників. Однак після успішного тестування послуги планують відкрити для всіх користувачів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які виплати скоро будуть доступні для батьків новонароджених.

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Які виплати зараз тестують

Йдеться про дві послуги:

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

допомогу по догляду за дитиною до одного року.

До пілотного тестування долучилися близько 400 жінок, які заздалегідь зареєструвалися для участі. Якщо тестування пройде успішно, нові послуги стануть доступними для всіх користувачів "Дії".

Як можна буде оформити виплати

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри вже провели альфа-тестування системи. Під час нього технічні команди перевірили весь процес — від заповнення та подання заяви до формування рішення щодо призначення допомоги.

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Надалі частину необхідної інформації система збиратиме автоматично. "Дія" та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) отримуватимуть потрібні відомості, а перевірка даних проходитиме через відповідні державні реєстри.

Через скільки батьки зможуть отримати кошти

Після проведення перевірок ЄІССС автоматично формуватиме проєкт рішення. Він може передбачати призначення допомоги або відмову в її призначенні.

Після цього працівнику Пенсійного фонду України залишиться перевірити та погодити підготовлене рішення. Відповідно до постанови, ПФУ має розглянути заяву протягом трьох робочих днів. Очікується, що такий підхід скоротить час між поданням заяви, призначенням допомоги та отриманням коштів.

У Дії також готують "єЯсла"

Окрім двох послуг, які вже проходять бета-тестування, найближчим часом має розпочатися пілотне тестування допомоги для працюючих батьків — "єЯсла". Таким чином, цифрові послуги мають охопити різні види допомоги, пов’язані з вагітністю, народженням дитини та її доглядом.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як українцям у Німеччині отримати фінансову допомогу після народження дитини. Виплати стартують з 2027 року. Якщо батьки вже отримують допомогу на старшу дитину, а потім у них народжується ще одна, система зможе використати дані, які вже є, і сама почне виплачувати гроші на новонароджену дитину тому з батьків, хто вже отримує гроші.

Також Новини.LIVE повідомляли, як безробітні можуть отримувати до 18 тисяч гривень щомісяця. Один із варіантів — доєднатися до "Армії відновлення". Це суспільно корисні роботи, до яких служба зайнятості залучає людей, які поки не знайшли постійної роботи.