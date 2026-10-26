Жінка біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Українці мають право на низку соцвиплат від держави. Чимало уваги приділяється сім’ям з дітьми, аби підтримати громадян на різних етапах батьківства. Зокрема, підтримку можуть отримати вагітні жінки, незалежно від того чи мають вони офіційну роботу. Однак розмір допомоги для безробітної українки та працевлаштованої може суттєво відрізнятися.

Про це повідомляє сайт Новини.LIVE з посиланням на інформацію головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

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Від чого залежить розмір виплат

У 2026 році розмір допологової допомоги від держави залежить безпосередньо від статусу жінки. Тобто, чи є вона офіційно працевлаштованою або ж належить до незастрахованих категорій, наприклад, ще навчається у виші або ж безробітна.

Працюючим жінкам допомогу у зв'язку з вагітністю призначають автоматично, а її розмір залежить від індивідуальних обставин. Лікарняний автоматично надсилається роботодавцю, а той оформлює заяву та подає її до ПФУ.

Безробітні жінки мають самостійно звертатися до сервісного центру ПФУ, аби отримати належну допомогу. Для них розмір виплати у 2026 році фіксований і складає 7 000 грн на місяць. Подати заявку необхідно не пізніше ніж через 6 місяців із дня народження дитини.

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На який період призначається допомога

Для непрацючих жінок допомога обчислюється сумарно та призначається у повному обсязі за 70 календарних днів до пологів та 56 днів після них. Якщо пологи були важкими або жінка народила двох чи більше дітей, післяпологовий період для розрахунку виплати зростає до 70 календарних днів.

Окремі гарантії передбачені для жінок, які віднесені до 1 ‒ категорій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для них загальний термін допомоги складає 180 календарних днів, з яких 90 – до пологів і 90 – після пологів.

Як оформити допомогу

Жінка може звернутися особисто до сервісного центру ПФУ, ЦНАПу або ж подати заяву через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

Також доступне дистанційне оформлення — через портал "Дія" або ж надіслати документи поштою за адресою територіального управління ПФУ.

Для отримання виплати необхідно надати заяву встановленої форми та інформацію про запис в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи". Однак це не обов'язкова вимога, документ надається лише за умови наявності.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що грошову допомогу після народження дитини можна буде отримати за спрощеними правилами. Про оновлення умов з 2027 року оголосили у Німеччині. Зміни будуть стосуватися як громадян країни, так і українців, які там перебувають.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що у застосунку "Дія" почалося тестування двох соцвиплат для батьків, які у майбутньому можна буде оформити онлайн. Йдеться про допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами та допомогу по догляду за дитиною до одного року. У близькому майбутньому цифрові сервіси поповняться допомогою "єЯсла".