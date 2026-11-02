Мужчина возле отделения "Ощадбанка". Фото: Новини.LIVE

Украинцы, потерявшие работу и не имеющие других источников средств к существованию, могут официально зарегистрироваться в качестве безработных и получать денежную помощь от государства. Размер выплат зависит от категории, к которой относится гражданин. Одним в ноябре 2026 года могут выплачивать 8 647 грн в месяц, тогда как другим — в разы меньше.

Кто и как может получить статус безработного и от чего зависит сумма помощи, рассказали в Сумской областной службе занятости, передают Новини.LIVE.

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Кому предоставляется статус безработного

В соответствии со статьей 43 Закона Украины "О занятости населения", статус безработного могут оформить граждане трудоспособного возраста, которые потеряли работу, не имеют других доходов и готовы устроиться на работу. Аналогичное право предоставляется украинцам с инвалидностью, не достигшим пенсионного возраста и получающим пенсию по инвалидности или социальную помощь.

Оформить государственную помощь в связи с отсутствием работы могут исключительно лица, зарегистрировавшие статус безработного в региональном отделении центра занятости. Выплаты назначаются не сразу, а с восьмого дня после оформления соответствующего статуса по заявлению гражданина.

Назначение пособия во время военного положения

Пока в Украине действует военное положение, выплаты по безработице назначаются со дня, следующего за днем присвоения человеку соответствующего статуса. Как объясняют специалисты центра занятости, право на пособие не возникает сразу после подачи заявления, ведь дата обращения человека и дата присвоения статуса безработного могут не совпадать. На обработку документов может потребоваться определенное время.

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Сколько платят безработным

По состоянию на 1 ноября 2026 года минимальная зарплата в Украине составляет 8 647 грн. Эта сумма соответствует максимальному размеру социальной помощи безработным, однако получать такие выплаты могут далеко не все украинцы.

Минимальная выплата по безработице зависит от категории получателя. Например, минимум 3 900 грн могут получать застрахованные лица, которые:

за последний год накопили менее 7 месяцев страхового стажа;

набрали более 7 месяцев стажа, но не имеют возможности учесть зарплату или работали неполный рабочий день;

являются ВПЛ, которые не могут подтвердить стаж документами.

Если за помощью обращается человек, который работал неофициально и не имеет страхового стажа, минимальное пособие назначается в размере 1 650 грн. Это правило распространяется и на молодых граждан, которые еще не успели начать трудовую деятельность.

Недавно Новини.LIVE писали о социальных стандартах в Украине с 1 ноября. Прожиточный минимум для одного человека составит 3 209 грн, а минимальная зарплата — 8 647 грн. Однако эти показатели должны быть пересмотрены с 1 января 2027 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить 50 000 грн на новорожденного ребенка. Однако государство контролирует использование средств. В некоторых случаях право на пособие могут аннулировать.