Купюры гривны в руках. Фото: Unsplash

Украинцам не помешает следить за социальными стандартами, поскольку многие выплаты привязаны к размеру прожиточного минимума. Например, алименты на детей или пенсионное обеспечение. Даже некоторые налоговые ставки и штрафы рассчитываются на основе актуального показателя ПМ. Мы разобрались, стоит ли нашим гражданам готовиться к изменениям в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О государственном бюджете на 2026 год".

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Прожиточный минимум в ноябре

Размеры различаются для определенных социальных и демографических групп. Задача прожиточного минимума — отражать стоимостную величину базового набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения основных потребностей человека. Однако утвержденные суммы давно не имеют ничего общего с реальностью.

По состоянию на ноябрь 2026 года украинское правительство не планирует менять показатели, следовательно, они останутся на такому уровне:

для одного человека — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для пенсионеров и украинцев, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Однако в 2027 году социальные стандарты планируют пересмотреть, повысив прожиточный минимум для одного человека до 3 559 грн, для трудоспособных людей — до 3 691 грн, для детей до 6 лет и от 6 до 18 лет — до 3 124 и 3 895 грн соответственно, для нетрудоспособных лиц — до 2 878 грн.

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Что будет с минимальной зарплатой

Ранее мы рассказывали, изменится ли минимальная зарплата в Украине с 1 ноября 2026 года. Сумма останется на прежнем уровне — 8 647 грн (52 грн в час). После вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора "на руки" останется около 6 658 грн.

Но с 1 января 2027 года планируют повысить размер минимальной заработной платы почти на 1 000 грн — до 9 546 грн. Тогда в почасовом исчислении сотрудники смогут рассчитывать на гарантированную оплату 57,5 грн. Изменения предусмотрены законопроектом №16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год".

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут формировать финансовую подушку даже при невысоких доходах. Нужно регулярно откладывать небольшие суммы — хватит даже 50-100 грн или 10% зарплаты. Специалисты советуют накопить средства на месяц базовых расходов.

Также Новини.LIVE рассказывали, от чего зависит размер государственной помощи малообеспеченным семьям в 2026 году. При утверждении выплат обращают внимание на состав семьи, совокупный доход за предыдущие месяцы и прожиточный минимум.