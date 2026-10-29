Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Соціальні стандарти в листопаді 2026 року: що буде з прожитковим мінімумом

Соціальні стандарти в листопаді 2026 року: що буде з прожитковим мінімумом

Ua ru
29 жовтня 2026 08:20
Прожитковий мінімум в Україні з 1 листопада: чи зміняться суми і на що впливають Unsplash
Купюри гривні в руках. Фото: Unsplash

Українцям не завадить слідкувати за соціальними стандартами, оскільки чимало виплат прив’язані до розміру прожиткового мінімуму. Наприклад, аліменти на дітей або пенсійне забезпечення. Навіть деякі податкові ставки і штрафи розраховують на основі актуального показника ПМ. Ми розібралися, чи варто нашим громадянам готуватися до змін найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про державний бюджет на 2026 рік".

Реклама

Прожитковий мінімум у листопаді

Розміри відрізняються для певних соціальних і демографічних груп. Завдання прожиткового мінімуму — відображати вартісну величину базового набору товарів і послуг, необхідних для забезпечення основних потреб людини. Однак затверджені суми давно не мають нічого спільного з реальністю.

Станом на листопад 2026 року український уряд не планує змінювати показники, отже вони перебуватимуть на такому рівні:

  • для однієї людини — 3 209 грн;
  • для дітей до 6 років — 2 817 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • для працездатних осіб — 3 328 грн;
  • для пенсіонерів та українців, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Однак у 2027 році соціальні стандарти хочуть переглянути, підвищивши прожитковий мінімум для однієї особи до 3 559 грн, для працездатних людей — до 3 691 грн, для дітей до 6 років і від 6 до 18 років — до 3 124 та 3 895 грн відповідно, для непрацездатних осіб — до 2 878 грн.

Читайте також:

Що буде з мінімальною зарплатою

Раніше ми розповідали, чи зміниться мінімальна заплата в Україні з 1 листопада 2026 року. Сума залишиться на попередньому рівні — 8 647 грн (52 грн за годину). Після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору "на руки" залишиться близько 6 658 грн.

Але з 1 січня 2027 року є намір підвищити розмір МЗП майже на 1 000 грн — до 9 546 грн. Тоді в погодинному розмірі працівники можуть розраховувати на гарантовану оплату 57,5 грн. Зміни передбачені законопроєктом №16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік".

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть формувати фінансову подушку навіть за невисоких доходів. Потрібно регулярно відкладати незначні суми — вистачить навіть 50-100 грн або 10% зарплати. Фахівці радять накопичити кошти на місяць базових витрат.

Також Новини.LIVE розповідали, від чого залежить розмір державної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2026 році. Під час затвердження виплат звертають увагу на склад родини, сукупний дохід за попередні місяці та прожитковий мінімум.

виплати прожитковий мінімум гроші мінімальна зарплата соцвиплати
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації