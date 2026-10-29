Купюри гривні в руках. Фото: Unsplash

Українцям не завадить слідкувати за соціальними стандартами, оскільки чимало виплат прив’язані до розміру прожиткового мінімуму. Наприклад, аліменти на дітей або пенсійне забезпечення. Навіть деякі податкові ставки і штрафи розраховують на основі актуального показника ПМ. Ми розібралися, чи варто нашим громадянам готуватися до змін найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про державний бюджет на 2026 рік".

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Прожитковий мінімум у листопаді

Розміри відрізняються для певних соціальних і демографічних груп. Завдання прожиткового мінімуму — відображати вартісну величину базового набору товарів і послуг, необхідних для забезпечення основних потреб людини. Однак затверджені суми давно не мають нічого спільного з реальністю.

Станом на листопад 2026 року український уряд не планує змінювати показники, отже вони перебуватимуть на такому рівні:

для однієї людини — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для пенсіонерів та українців, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Однак у 2027 році соціальні стандарти хочуть переглянути, підвищивши прожитковий мінімум для однієї особи до 3 559 грн, для працездатних людей — до 3 691 грн, для дітей до 6 років і від 6 до 18 років — до 3 124 та 3 895 грн відповідно, для непрацездатних осіб — до 2 878 грн.

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Що буде з мінімальною зарплатою

Раніше ми розповідали, чи зміниться мінімальна заплата в Україні з 1 листопада 2026 року. Сума залишиться на попередньому рівні — 8 647 грн (52 грн за годину). Після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору "на руки" залишиться близько 6 658 грн.

Але з 1 січня 2027 року є намір підвищити розмір МЗП майже на 1 000 грн — до 9 546 грн. Тоді в погодинному розмірі працівники можуть розраховувати на гарантовану оплату 57,5 грн. Зміни передбачені законопроєктом №16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік".

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть формувати фінансову подушку навіть за невисоких доходів. Потрібно регулярно відкладати незначні суми — вистачить навіть 50-100 грн або 10% зарплати. Фахівці радять накопичити кошти на місяць базових витрат.

Також Новини.LIVE розповідали, від чого залежить розмір державної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2026 році. Під час затвердження виплат звертають увагу на склад родини, сукупний дохід за попередні місяці та прожитковий мінімум.