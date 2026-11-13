Люди біля відділення "Ощадбанку". Фото: УНІАН

Через повномасштабну війну чимало українських родин були вимушені покинути домівки та переміститися у відносно безпечніші регіони України. Держава передбачила програми підтримки для громадян зі статусом ВПО, але перед призначенням допомоги відповідні органи перевіряють доходи, майно та навіть покупки родин.

В яких випадках ВПО можуть втратити державну допомогу, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передають Новини.LIVE.

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Рівень доходів родини

Для багатьох внутрішньо переміщених осіб право на грошову допомогу залежить від рівня доходів сім'ї. Згідно з правилами 2026 року, середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини не має перевищувати 10 380 грн. Якщо показник вище — виплати не призначаються.

Однак, виключення можуть зробити для окремих вразливих категорій ВПО. Допомогу можуть продовжувати виплачувати незалежно від рівня заробітку.

Через що можуть відмовити у виплатах

Державні органи перевіряють кожного претендента перш ніж призначити грошову допомогу. Беруть до уваги працевлаштування працездатних членів сім'ї, а також місце та форму навчання дітей, що це впливає на право отримувати виплати.

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Не призначити допомогу можуть, якщо виявлять у родини депозити на загальну суму понад 100 000 грн або ж покупки та платежі на аналогічну суму. Купівля нерухомості або транспортного засобу, якому менше 5 років, також можуть стати підставою для відмови.

Крім того, перевіряють чи має ВПО придатне для проживання житло на підконтрольній Україні території.

Відмова не завжди законна

Дмитро Лубінець зазначив, що дані в державних реєстрах можуть бути неповними або помилковими, тому відповідність формальним критеріям не повинна автоматично стати причиною для відмови у грошовій допомозі.

Уповноважені органи повинні детально перевіряти актуальність даних та враховувати передбачені винятки й документи, які надають громадяни.

Як оскаржити скасування виплат

Якщо допомогу припинили або не продовжили, а ВПО не згода з рішенням, варто подати письмове звернення до Пенсійного фонду.

Громадянин має попросити:

повідомити, чи ухвалювалося рішення про припинення виплат;

зазначити дату ухвалення рішення;

пояснити конкретну причину скасування допомоги;

надати інформацію про порядок оскарження рішення.

Письмова відповідь від ПФУ дасть змогу зрозуміти, чому припинили нарахування допомоги та допоможе визначитися з подальшими діями. Якщо громадянин впевнений, що допомогу скасували неправомірно, він може подати скаргу у встановленому порядку або ж звернутися до суду з відповідним позовом.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати кошти за програмою "Скринінг здоров'я 40+". Вона передбачена для громадян віком від 40 років та спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із психічним здоров'ям. Однак у деяких випадках допомогу можуть попросити повернути.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть претендувати на низку виплат та знижок. Зокрема, програми підтримки передбачені на зимовий період. Деякі родини можуть платити за світло менше або ж отримати 50% знижки на комуналку та виплати на дітей.