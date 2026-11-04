Хлопчик гріє руки біля батареї. Фото: УНІАН

На період опалювального сезону 2026-2027 років для українців передбачено низку виплат та пільг для легшого проходження важкої зими. Родини можуть отримати підтримку у межах програми "Зимова підтримка", підключити пільговий тариф на світло та отримати знижку на комунальні послуги. Додаткові гарантії передбачені для сімей із дітьми.

Яку державну допомогу можна отримати та що для цього потрібно, розбиралися Новини.LIVE.

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Зимова допомога 19 400 грн

У зв'язку з війною держава змушена структурувати витрати на соціальні програми. Замість масових виплат по 1000 грн, як у минулі роки, допомога буде надаватися лише тим родинам, які її дійсно потребують.

Як повідомляє Пенсійний фонд, для цього опалювального сезону ще вересні запустили програму "Зимова підтримка". На кожне домогосподарство передбачили одноразову допомогу в розмірі 19 400 грн, які можна витратити, зокрема, на заготівлю дров або оплату комуналки чи купівлю теплого одягу.

Хто може претендувати на виплату:

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родини, які належать до 11 вразливих категорій;

громадяни, що проживають у районах поблизу лінії фронту.

Важливо, що під час визначення права на таку допомогу враховують фактичне місце проживання на день подання заяви, а не зареєстровану адресу. Наприклад, якщо вже після звернення сім'я евакуюється з території, то право на допомогу не втрачається.

Реєстрація на "Зимову підтримку" тривала до 30 жовтня 2026 року. Кошти мають виплатити українцям до 30 листопада — на банківський рахунок IBAN або готівкою через поштове відділення.

Знижений тариф на електроенергію

Родини, які опалюють житло за допомогою електроенергії, можуть розраховувати на ще один вид підтримки. Відповідно до постанови Кабміну № 1245, держава надає знижку на весь опалювальний сезон для таких споживачів. Кожен кіловат світла можна сплачувати за пільговим тарифом 2,64 грн за перші 2 000 кВт-год споживання на місяць.

Втім, скористатися правом на пільгу можуть тільки власники житла, у якому офіційно встановлена та введена в експлуатацію електроопалювальна установка. Факт наявності у квартирі масляного чи іншого типу обігрівача, не дає право на пільговий тариф.

Для інших споживачів тарифи на світло, газ та опалення залишаться без змін.

Пільга 50% на комунальні послуги

В Україні деякі громадяни можуть отримати знижки на оплату комуналки — від 25% до 100%, залежно від категорії. Зокрема, право на пільгу 50% надається багатодітним сім'ям.

Як пояснює ПФУ, право на пільгу залежить від доходів родини. У 2026 році середньомісячний сукупний дохід на одну людину за попередні 6 місяців не повинен перевищувати 4 660 грн. Це величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу.

Під час призначення пільги Пенсійний фонд враховує доходи як заявника, так і членів його родини за 3 та 4 квартали попереднього року.

Загалом 50-відсоткова знижка поширюється не тільки на комуналку, а й на:

оплату житла у межах 21 кв. м загальної площі на кожного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. м на всю сім'ю;

купівлю дров та іншого твердого або рідкого пічного палива;

придбання скрапленого газу в балонах для приготування їжі чи інших побутових потреб.

Для оформлення пільги потрібно подати відповідну заяву, декларацію про доходи, посвідчення багатодітної родини, свідоцтва про народження дітей, паспорти, ІПН, банківські реквізити на інші документи. Додатково може знадобитися довідка про наявність пічного опалення, якщо знижка оформлюється на тверде паливо.

Грошова допомога на догляд за дитиною

Для батьків дітей віком до одного року держава передбачила ще один вид підтримки. Розмір загальної допомоги становить 7 000 грн на місяць. Якщо ж дитині встановили інвалідність, призначається підвищена виплата — 10 500 грн на місяць.

Допомога призначається із дня завершення лікарняного або з 1 січня 2026 року, і до досягнення дитиною одного року. Подати заяву можна до останнього дня шостого місяця після того, як дитині виповниться рік. Тобто навіть якщо батьки не звернулися одразу після народження, вони ще можуть оформити допомогу.

Витрачати гроші можна лише на:

дитячі товари;

продукти харчування;

одяг;

підгузки;

засоби догляду за дітьми.

Оформити допомогу можна через портал "Дія" або особисто звернутися до ЦНАПу, Пенсійного фонду чи уповноважених представників органів місцевої влади.

Раніше Новини.LIVE писали про соціальні стандарти у листопаді 2026 року. Прожитковий мінімум для однієї особи складе — 3 209 грн. Вже з початку 2027 року показники планують підвищити.

Також Новини.LIVE повідомляли, що родини можуть отримати 50 000 грн при народженні дитини. Однак держава контролює використання коштів. У деяких випадках можна втратити право на допомогу.