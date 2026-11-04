Мальчик греет руки у батареи. Фото: УНИАН

На период отопительного сезона 2026-2027 годов для украинцев предусмотрен ряд выплат и льгот, чтобы облегчить прохождение тяжелой зимы. Семьи могут получить поддержку в рамках программы "Зимняя поддержка", подключить льготный тариф на электроэнергию и получить скидку на коммунальные услуги. Дополнительные гарантии предусмотрены для семей с детьми.

Какую государственную помощь можно получить и что для этого нужно, разбирались Новини.LIVE.

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Зимняя помощь 19 400 грн

В связи с войной государство вынуждено перераспределить расходы на социальные программы. Вместо массовых выплат по 1000 грн, как в прошлые годы, помощь будет предоставляться только тем семьям, которые в ней действительно нуждаются.

Как сообщает Пенсионный фонд, для этого отопительного сезона еще в сентябре запустили программу "Зимняя поддержка". На каждое домохозяйство предусмотрено единовременное пособие в размере 19 400 грн, которые можно потратить, в частности, на заготовку дров, оплату коммунальных услуг или покупку теплой одежды.

Кто может претендовать на выплату:

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семьи, относящиеся к 11 уязвимым категориям;

граждане, проживающие в районах вблизи линии фронта.

Важно, что при определении права на такую помощь учитывается фактическое место проживания на день подачи заявления, а не зарегистрированный адрес. Например, если уже после обращения семья эвакуируется с территории, право на помощь не теряется.

Регистрация на "Зимнюю поддержку" продолжалась до 30 октября 2026 года. Средства должны быть выплачены украинцам до 30 ноября — на банковский счет IBAN или наличными через почтовое отделение.

Сниженный тариф на электроэнергию

Семьи, которые отапливают жилье с помощью электроэнергии, могут рассчитывать на еще один вид поддержки. Согласно постановлению Кабмина № 1245, государство предоставляет скидку на весь отопительный сезон для таких потребителей. Каждый киловатт электроэнергии можно оплачивать по льготному тарифу 2,64 грн за первые 2 000 кВт·ч потребления в месяц.

Впрочем, воспользоваться правом на льготу могут только владельцы жилья, в котором официально установлена и введена в эксплуатацию электроотопительная установка. Наличие в квартире масляного или другого типа обогревателя не дает права на льготный тариф.

Для остальных потребителей тарифы на свет, газ и отопление останутся без изменений.

Льгота 50% на коммунальные услуги

В Украине некоторые граждане могут получить скидки на оплату коммунальных услуг — от 25% до 100%, в зависимости от категории. В частности, право на льготу в размере 50% предоставляется многодетным семьям.

Как поясняет ПФУ, право на льготу зависит от доходов семьи. В 2026 году среднемесячный совокупный доход на одного человека за предыдущие 6 месяцев не должен превышать 4 660 грн. Это величина дохода, дающая право на налоговую социальную льготу.

При назначении льготы Пенсионный фонд учитывает доходы как заявителя, так и членов его семьи за 3 и 4 кварталы предыдущего года.

В целом 50-процентная скидка распространяется не только на коммунальные услуги, но и на:

оплату жилья в пределах 21 кв. м общей площади на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью;

покупку дров и другого твёрдого или жидкого печного топлива;

приобретение сжиженного газа в баллонах для приготовления пищи или других бытовых нужд.

Для оформления льготы необходимо подать соответствующее заявление, декларацию о доходах, удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении детей, паспорта, ИНН, банковские реквизиты и другие документы. Дополнительно может потребоваться справка о наличии печного отопления, если льгота оформляется на твердое топливо.

Денежное пособие на уход за ребенком

Для родителей детей в возрасте до одного года государство предусмотрело еще один вид поддержки. Размер общей помощи составляет 7 000 грн в месяц. Если же ребенку установлена инвалидность, назначается повышенная выплата — 10 500 грн в месяц.

Пособие назначается со дня окончания больничного или с 1 января 2026 года и до достижения ребенком одного года. Подать заявление можно до последнего дня шестого месяца после того, как ребенку исполнится год. То есть даже если родители не обратились сразу после рождения, они еще могут оформить пособие.

Тратить деньги можно только на:

детские товары;

продукты питания;

одежду;

подгузники;

средства по уходу за детьми.

Оформить пособие можно через портал "Дия" или лично обратиться в ЦНАП, Пенсионный фонд или к уполномоченным представителям органов местной власти.

Ранее Новини.LIVE писали о социальных стандартах в ноябре 2026 года. Прожиточный минимум на одного человека составит — 3 209 грн. Уже с начала 2027 года показатели планируют повысить.

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