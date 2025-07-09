Пільги для дітей військових на навчання - перелік пільг

Військовослужбовець з дитиною. Фото: "Голос України"

Держава забезпечує пільгами на навчання дітей ветеранів війни, учасників бойових дій. Це стосується як скасування плати за навчання, так і безкоштовного проживання в гуртожитку.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Пільги для дітей ветеранів війни

Військовослужбовці ЗСУ, ветерани війни, учасники бойових дій мають право на пільги для своїх дітей, коли ті закінчать школу і вступатимуть на навчання у заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Ці пільги діятимуть для дітей УБД до завершення навчання , але, разом з тим, лише до досягнення 23-річного віку.

Що входить до цільової програми підтримки

Пільги для дітей військовослужбовців забезпечені державною цільовою програмою.

До неї входять, зокрема:

повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальна стипендія;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку тощо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги на робочі можуть отримати військові навіть після звільнення із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, які знижки на житло передбачають пільги для учасників бойових дій.