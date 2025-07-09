Льготы для детей военных на обучение - перечень льгот

Военнослужащий с ребенком. Фото: "Голос України"

Государство обеспечивает льготами на обучение детей ветеранов войны, участников боевых действий. Это касается как отмены платы за обучение, так и бесплатного проживания в общежитии.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Льготы для детей ветеранов войны

Военнослужащие ВСУ, ветераны войны, участники боевых действий имеют право на льготы для своих детей, когда те закончат школу и будут поступать на обучение в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

Эти льготы будут действовать для детей УБД до завершения обучения, но, вместе с тем, только до достижения 23-летнего возраста.

Что входит в целевую программу поддержки

Льготы для детей военнослужащих обеспечены государственной целевой программой.

В нее входят, в частности:

полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальная стипендия;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии и тому подобное.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на рабочие могут получить военные даже после увольнения из ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, какие скидки на жилье предусматривают льготы для участников боевых действий.