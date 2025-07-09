Льготы для детей военных на обучение - перечень льгот

Дети ветеранов войны — льготы на обучение
Государство обеспечивает льготами на обучение детей ветеранов войны, участников боевых действий. Это касается как отмены платы за обучение, так и бесплатного проживания в общежитии.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Льготы для детей ветеранов войны
Военнослужащие ВСУ, ветераны войны, участники боевых действий имеют право на льготы для своих детей, когда те закончат школу и будут поступать на обучение в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.
Эти льготы будут действовать для детей УБД до завершения обучения, но, вместе с тем, только до достижения 23-летнего возраста.
Что входит в целевую программу поддержки
Льготы для детей военнослужащих обеспечены государственной целевой программой.
В нее входят, в частности:
- полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальная стипендия;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;
- бесплатное проживание в общежитии и тому подобное.
Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на рабочие могут получить военные даже после увольнения из ВСУ.
Добавим, мы сообщали о том, какие скидки на жилье предусматривают льготы для участников боевых действий.
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