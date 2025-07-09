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Главная Военная экономика Дети ветеранов войны — льготы на обучение

Дети ветеранов войны — льготы на обучение

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 05:31
Льготы для детей военных на обучение - перечень льгот
Военнослужащий с ребенком. Фото: "Голос України"

Государство обеспечивает льготами на обучение детей ветеранов войны, участников боевых действий. Это касается как отмены платы за обучение, так и бесплатного проживания в общежитии.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Льготы для детей ветеранов войны

Военнослужащие ВСУ, ветераны войны, участники боевых действий имеют право на льготы для своих детей, когда те закончат школу и будут поступать на обучение в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

Эти льготы будут действовать для детей УБД до завершения обучения, но, вместе с тем, только до достижения 23-летнего возраста.

Что входит в целевую программу поддержки

Льготы для детей военнослужащих обеспечены государственной целевой программой.

В нее входят, в частности:

  • полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
  • льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
  • социальная стипендия;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;
  • бесплатное проживание в общежитии и тому подобное.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на рабочие могут получить военные даже после увольнения из ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, какие скидки на жилье предусматривают льготы для участников боевых действий.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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