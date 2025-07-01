В Україні мало робітничих кадрів — що хочуть змінити для вступників до профтехзакладів

Абітурієнти перевіряють списки. Фото: УНІАН

На українському ринку праці дуже мало робітничих кадрів: роботодавці шукають будівельників, зварювальників, електриків, водіїв та кухарів. Щоб поліпшити ситуацію, уряд планує оновити систему навчання у професійно-технічних навчальних закладах.

Про це повідомляє Уряд online.

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Як зазначають у Міністерстві освіти та науки (МОН), саме на електриків, слюсарів, зварювальників, кухарів, кондитерів, водіїв, ІТ-фахівців, перукарів, майстрів радіоелектроніки покладають найбільші надії в контексті післявоєнної відбудови країни. Зараз, через війну та масову міграцію, на ринку праці не вистачає кваліфікованих кадрів, особливо у сферах:

будівництва;

транспорту;

обслуговування;

громадського харчування;

легкої промисловості.

Знайти роботу стане легше — як цьому сприятимуть бізнес та держава

Керівництво держави намагається розв'язати проблему з дефіцитом на ринку праці вже зараз, тож вкладає гроші, щоб відновити престиж профтехосвіти. У закладах оновлюють майстерні, модернізують навчальні програми, а зміст підготовки абітурієнтів формують разом із бізнесом. Це також допомагає випускникам торувати шлях до працевлаштування.

Вступну кампанію у профтехучилища максимально спростили. Так, абітурієнти обирають заклад і подають документи, а сам конкурс відбувається без НМТ — враховується лише середній бал атестата.

У багатьох випадках навчання – бюджетне, розмір стипендії становить від 1,3 тис. гривень щомісяця, а тривалість навчання — від пів року до трьох років.

Після випуску студент, крім диплома, отримає чіткий напрямок на ринку праці, оскільки майже усі профтехи, пов'язані з локальним бізнесом, тож українців можуть одразу залучити до практики, а потім запропонують роботу.

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