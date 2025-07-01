В Україні мало робітничих кадрів — що хочуть змінити для вступників до профтехзакладів

Ринок праці в Україні — які професії є затребуваними у 2025 році
На українському ринку праці дуже мало робітничих кадрів: роботодавці шукають будівельників, зварювальників, електриків, водіїв та кухарів. Щоб поліпшити ситуацію, уряд планує оновити систему навчання у професійно-технічних навчальних закладах.
Про це повідомляє Уряд online.
Що зміниться для українців
Як зазначають у Міністерстві освіти та науки (МОН), саме на електриків, слюсарів, зварювальників, кухарів, кондитерів, водіїв, ІТ-фахівців, перукарів, майстрів радіоелектроніки покладають найбільші надії в контексті післявоєнної відбудови країни. Зараз, через війну та масову міграцію, на ринку праці не вистачає кваліфікованих кадрів, особливо у сферах:
- будівництва;
- транспорту;
- обслуговування;
- громадського харчування;
- легкої промисловості.
Знайти роботу стане легше — як цьому сприятимуть бізнес та держава
Керівництво держави намагається розв'язати проблему з дефіцитом на ринку праці вже зараз, тож вкладає гроші, щоб відновити престиж профтехосвіти. У закладах оновлюють майстерні, модернізують навчальні програми, а зміст підготовки абітурієнтів формують разом із бізнесом. Це також допомагає випускникам торувати шлях до працевлаштування.
Вступну кампанію у профтехучилища максимально спростили. Так, абітурієнти обирають заклад і подають документи, а сам конкурс відбувається без НМТ — враховується лише середній бал атестата.
У багатьох випадках навчання – бюджетне, розмір стипендії становить від 1,3 тис. гривень щомісяця, а тривалість навчання — від пів року до трьох років.
Після випуску студент, крім диплома, отримає чіткий напрямок на ринку праці, оскільки майже усі профтехи, пов'язані з локальним бізнесом, тож українців можуть одразу залучити до практики, а потім запропонують роботу.
Раніше стало відомо, за яку зарплату готові працювати українці у 2025 році. Реальні ж виплати, за даними ПФУ, є нижчими від очікувань громадян. Дізнавайтесь також, як змінився рівень оплати праці в регіонах України.
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