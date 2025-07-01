В Украине мало рабочих кадров — что хотят изменить для поступающих в профтехучреждения

Абитуриенты проверяют списки. Фото: УНИАН

На украинском рынке труда очень мало рабочих кадров: работодатели ищут строителей, сварщиков, электриков, водителей и поваров. Чтобы улучшить ситуацию, правительство планирует обновить систему обучения в профтехах.

Об этом сообщает Правительство online.

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Как отмечают в Министерстве образования и науки (МОН), именно на электриков, слесарей, сварщиков, поваров, кондитеров, водителей, ИТ-специалистов, парикмахеров, мастеров радиоэлектроники возлагают наибольшие надежды в контексте послевоенного восстановления страны. Сейчас, из-за войны и массовой миграции, на рынке труда не хватает квалифицированных кадров, особенно в сферах:

строительства;

транспорта;

обслуживания;

общественного питания;

легкой промышленности.

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Руководство государства пытается решить проблему с дефицитом на рынке труда уже сейчас, поэтому вкладывает деньги, чтобы восстановить престиж профтехобразования. В заведениях обновляют мастерские, модернизируют учебные программы, а содержание подготовки абитуриентов формируют вместе с бизнесом. Это также помогает выпускникам прокладывать путь к трудоустройству.

Вступительную кампанию в профтехучилища максимально упростили. Так, абитуриенты выбирают заведение и подают документы, а сам конкурс проходит без НМТ — учитывается только средний балл аттестата.

Во многих случаях обучение — за бюджетные средства, размер стипендии составляет от 1,3 тыс. гривен ежемесячно, а продолжительность обучения — от полугода до трех лет.

После выпуска студент, кроме диплома, получит четкое направление на рынке труда, поскольку почти все профтехи связаны с локальным бизнесом, поэтому украинцев могут сразу привлечь к практике, а затем предложат работу.

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