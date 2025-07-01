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Главная Рынок труда Рынок труда в Украине — какие профессии востребованы в 2025 году

Рынок труда в Украине — какие профессии востребованы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 15:50
В Украине мало рабочих кадров — что хотят изменить для поступающих в профтехучреждения
Абитуриенты проверяют списки. Фото: УНИАН

На украинском рынке труда очень мало рабочих кадров: работодатели ищут строителей, сварщиков, электриков, водителей и поваров. Чтобы улучшить ситуацию, правительство планирует обновить систему обучения в профтехах.

Об этом сообщает Правительство online.

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Как отмечают в Министерстве образования и науки (МОН), именно на электриков, слесарей, сварщиков, поваров, кондитеров, водителей, ИТ-специалистов, парикмахеров, мастеров радиоэлектроники возлагают наибольшие надежды в контексте послевоенного восстановления страны. Сейчас, из-за войны и массовой миграции, на рынке труда не хватает квалифицированных кадров, особенно в сферах:

  • строительства;
  • транспорта;
  • обслуживания;
  • общественного питания;
  • легкой промышленности.

Найти работу станет легче — как этому будут способствовать бизнес и государство

Руководство государства пытается решить проблему с дефицитом на рынке труда уже сейчас, поэтому вкладывает деньги, чтобы восстановить престиж профтехобразования. В заведениях обновляют мастерские, модернизируют учебные программы, а содержание подготовки абитуриентов формируют вместе с бизнесом. Это также помогает выпускникам прокладывать путь к трудоустройству.

Вступительную кампанию в профтехучилища максимально упростили. Так, абитуриенты выбирают заведение и подают документы, а сам конкурс проходит без НМТ — учитывается только средний балл аттестата.

Во многих случаях обучение — за бюджетные средства, размер стипендии составляет от 1,3 тыс. гривен ежемесячно, а продолжительность обучения — от полугода до трех лет.

После выпуска студент, кроме диплома, получит четкое направление на рынке труда, поскольку почти все профтехи связаны с локальным бизнесом, поэтому украинцев могут сразу привлечь к практике, а затем предложат работу.

Ранее стало известно, за какую зарплату готовы работать украинцы в 2025 году. Реальные же выплаты, по данным ПФУ, ниже ожиданий граждан. Узнавайте также, как изменился уровень оплаты труда в регионах Украины.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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