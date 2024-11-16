Владимир Шумко из Женского квартала показался на отдыхе с женой - фото, видео

Звезда "Женского квартала" умилил селфи с возлюбленной
Юморист Владимир Шумко показался на отдыхе с женой Анной Новицкой. Звезда "Женского квартала" и его возлюбленная отправились в Буковель.
Кадрамы с отдыха актер поделился в Instagram.
Шумко с любимой встретили первый снег в Карпатах
Во время своего путешествия звездные супруги застали первый в этом году снег. Владимир и его жена сделали счастливое селфи на фоне заснеженных пейзажей.
"С первым снегом", — подписал фото шоумен.
Также пара насладилась живописными Карпатами с высоты, а именно покаталась по канатной дороге.
Кстати, супруги были удивлены, что сейчас на известном курорте отдыхает очень мало людей. По этому поводу Шумко даже записал юмористическое видео.
Ранее Елена Зеленская рассказала, почему получала меньший гонорар во время работы в "Квартале 95".
Также "кварталовцы" пошутили, кто действительно помог Трампу победить на выборах в США.
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