Владимир Шумко из Женского квартала показался на отдыхе с женой - фото, видео

Владимир Шумко с супругой. Фото: instagram.com/vovashumko

Юморист Владимир Шумко показался на отдыхе с женой Анной Новицкой. Звезда "Женского квартала" и его возлюбленная отправились в Буковель.

Кадрамы с отдыха актер поделился в Instagram.

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Во время своего путешествия звездные супруги застали первый в этом году снег. Владимир и его жена сделали счастливое селфи на фоне заснеженных пейзажей.

"С первым снегом", — подписал фото шоумен.

Владимир Шумко и Анна Новицкая. Фото: instagram.com/vovashumko

Также пара насладилась живописными Карпатами с высоты, а именно покаталась по канатной дороге.

Кстати, супруги были удивлены, что сейчас на известном курорте отдыхает очень мало людей. По этому поводу Шумко даже записал юмористическое видео.

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