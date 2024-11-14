Гонорар Олени Зеленської у "Кварталі 95" — деталі

Перша леді Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Перша леді України Олена Зеленська зізналась, що під час роботи у студії "Квартал 95" деякий час отримувала лише половину гонорару. Дружина президента України пояснила, чим це було зумовлено.

Про це вона розповіла в відео, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Перша леді підняла важливу тему в українському суспільстві — гендерну нерівність. Вона зізналась, що через вплив стереотипів недооцінювала свою працю в студії "Квартал 95".

Зеленська за власною ініціативою просила менший гонорар через те, що приділяла час вихованню дитини. На думку першої леді, у роботі головне якість, а не кількість. Вона впевнена, що працювала на рівні з іншими учасниками команди, а отримувала менше за них.

"Гендерні стереотипи, мабуть, усе ж таки спрацьовували в мене. Наведу приклад. Авторська група, три людини — двоє хлопців і я. І в усіх діти маленькі. Ми працювали взагалі без вихідних. І зрозуміло, що в родині мама має бути хоча б колись із дитиною. У них більше можливостей працювати, а я мала більше часу витратити на догляд за дітьми", — поділилась перша леді.

Дружина Зеленського зазначила, що багато жінок в Україні, так само як і вона колись, вибудовують перед собою стіни. Перша леді працює над руйнуванням гендерних стереотипів у нашій країні.

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